Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul din Polonia: „La summitul B9 vom discuta despre eficienţa pregătirilor militare din interiorul NATO şi UE”

Olga Borșcevschi
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți cu omologul său polonez, Karol Nawrocki înaintea summitului B9 de la București. Nicușor Dan a anunțat că cele două state își coordonează pozițiile privind securitatea Flancului Estic în vederea summitului de la Ankara.

Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor prezida Summitul Formatului București 9

Șeful statului a afirmat că discuțiile cu liderul polonez au vizat atât agenda bilaterală, cât și cooperarea în domeniul militar și al securității.

„B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe Flancul Estic. Și în discuția noastră de mâine pe care România și Polonia o vor co-prezida, o să vorbim de situația de securitate în Flancul Estic. Ne vom acorda între noi în pregătirea summitului de la Ankara de peste două luni și vom discuta despre cum putem să facem mai eficiente pregătirile noastre militare din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene”, a afirmat marți, Nicușor Dan, după întâlnirea cu omologul polonez.

President of Poland Karol Nawrocki, left, shakes hands with Romania’s President Nicusor Dan in Bucharest, Romania, Tuesday, May 12, 2026 upon arriving at the Cotroceni Presidential Palace, a day before the start of the Bucharest B9 summit.,Image: 1098317302, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Pictured: Karol Nawrocki,Nicusor Dan , Credit line: Alexandru Dobre / AP / Profimedia

În cadrul întrevederii au fost abordate și războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, precum și cooperarea militară dintre cele două state.

„Am vorbit de colaborarea noastră în interiorul NATO și de asemenea de colaborarea noastră în interiorul Uniunii Europene în zona militară. Am discutat, bineînțeles, de războiul din Ucraina, de situația din Orientul Mijlociu. Am discutat de forțele noastre comune, de militarii români care sunt în Polonia și de militarii polonezi care sunt în România, la Craiova. Am discutat de posibilitatea unui schimb de experiență între ce facem noi la Marea Neagră și ce face Polonia la Marea Baltică”, a precizat șeful statului român.

Presedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki (D), este primit de presedintele Nicusor Dan (S), la Palatul Cotroceni, marti, 12 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Polonia, partener important pentru România”

Totodată, președintele României a discutat cu omologul polonez despre procesul de integrare în UE al Republicii Moldova.

„Există o mare oportunitate de colaborare între economiile noastre și această colaborare va continua. (…) Polonia este un partener important pentru România și vom continua dialogul”, a adăugat Nicușor Dan.

