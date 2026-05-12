Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie

Vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat un apel către Parchetul General pentru a înțelege cum poate identifica faptele de corupție. Aceasta a recunoscut că nu deține dovezi clare care să demonstreze că s-a furat, motiv pentru care a solicitat consultanță la organele de anchetă, conform unei declarații în cadrul unui interviu.

Oana Gheorghiu a transmis că Guvernul a sesizat deja anumite situații Corpului de Control și că a existat o comunicare eficientă între instituții.

„Noi putem să sesizăm niște situații care, din perspectiva noastră, sunt de verificat. Am trimis la Corpul de Control tot ce am identificat ca fiind probleme și am avut o colaborare foarte bună. Și am primit de la Corpul de Control informații. Să sesizem organele de anchetă, avem nevoie de niște dovezi mai adânci”, a declarat Oana Gheorghiu.

Gheorghiu a explicat că dorește o întâlnire cu reprezentanții Parchetului pentru a clarifica ce fel de informații sunt necesare pentru a trimite oamenii în fața justiției.

„Urmează să facem și asta, să punem cap la cap și să avem o întâlnire cu cineva de la Parchet, să înțelegem cât de mult trebuie să avem noi informații. În acest moment, nu avem informații atât de evidente în care să spunem că aici 100% s-a furat.”

Ce este Corpul de control al prim-ministrului

Corpul de control al premierului are rolul de a asigura desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

Corpul de control al Prim-Ministrului are competență în verificarea obiectivelor și proiectelor de investiţii, derulate de autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale.

