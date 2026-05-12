Lituania cere Europei o „fabrică a păcii” împotriva amenințării rusești. „Rusia produce de cinci ori mai multe arme decât întreaga UE”

Lituania lansează un nou avertisment privind ritmul accelerat al înarmării Rusiei și cere Uniunii Europene să își consolideze rapid industria militară și capacitățile de apărare, potrivit newsukraine.rbc.ua.

„Europa trebuie să își intensifice urgent propria producție militară și să își consolideze apărarea, deoarece Rusia produce în prezent de aproape patru până la cinci ori mai multe arme decât toate țările UE la un loc”, a declarat Robertas Kaunas, ministrul Apărării Naționale al Lituaniei, înainte de reuniunea Consiliului de Apărare al UE de la Bruxelles.

„Este o amenințare uriașă pentru Europa”

Oficialul lituanian spune că statele de pe flancul estic al NATO înțeleg deja gravitatea situației și investesc masiv în apărare.

„Așadar, este o amenințare uriașă pentru noi. Lituania și, de fapt, tot flancul estic al Europei investesc masiv în apărare, deoarece ne dăm seama de mediul nostru de securitate, de situația acestuia. Astăzi înțelegem că o descurajare credibilă poate funcționa numai dacă este susținută de o forță militară reală”, a afirmat Kaunas.

Ministrul susține că Europa trebuie să accelereze urgent producția militară și să trateze apărarea drept o prioritate strategică.

NATO rămâne prioritatea. „Nu este momentul pentru o armată europeană”

Robertas Kaunas consideră că discuțiile privind formarea unei armate europene sunt premature și că prioritatea imediată trebuie să fie consolidarea capacităților NATO.

„Este cel mai important moment. Trebuie să consolidăm flancul estic al Europei. Trebuie să creștem viteza apărării aeriene și capacitățile anti-drone. Trebuie să sprijinim Ucraina până la victorie. Și, bineînțeles, trebuie să ne dezvoltăm industria europeană de apărare”, a spus ministrul lituanian.

El a precizat că Lituania alocă deja 5,4% din PIB pentru apărare, și avertizează că eforturile individuale nu sunt suficiente fără o strategie comună europeană.

Lituania cere Europei o „fabrică a păcii” împotriva amenințării rusești

Ministrul lituanian a cerut Uniunii Europene să construiască ceea ce el numește o „fabrică a păcii”, bazată pe conceptul de „pace prin forță”.

Potrivit acestuia, Europa trebuie să își dezvolte rapid industria de apărare pentru a putea răspunde amenințărilor venite din partea Rusiei și pentru a susține Ucraina pe termen lung.Kaunas a evidențiat și rolul important al Ucrainei în dezvoltarea tehnologiilor militare moderne.

„În acest moment, Ucraina are multă experiență în război și este extrem de rapidă când vine vorba de tehnologie. Dar, de asemenea, trebuie să ne concentrăm pe propriile noastre capacități, pe propriile noastre posibilități de a avea capabilități de lovire la mare adâncime”, a declarat oficialul lituanian.

Europa, sub presiunea exploziei producției de drone din Rusia

Comentariile ministrului vin în contextul în care oficiali europeni avertizează că Rusia ar putea produce între șapte și nouă milioane de drone până în 2026.

Această creștere accelerată a producției obligă statele europene să își regândească strategiile de apărare și să investească urgent în sisteme anti-drone și în producția de muniție.

Potrivit evaluărilor europene, industria militară rusă trece deja la producția industrializată de muniții dedicate dronelor, într-o încercare de a standardiza armamentul și de a crea un lanț stabil de aprovizionare pentru războiul modern.

