Ce spun psihologii despre persoanele care trimit mereu mesaje cu emoticoane pe WhatsApp

Emoticoanele sunt folosite ca instrument pentru a fi perceput ca mai prietenos și pentru a evita neînțelegerile, scrie El Economista.

Un lucru este clar: folosim telefoanele mobile în fiecare aspect al vieții noastre, în special pentru a comunica cu prietenii, cunoștințele și familia. În acest sens, unul dintre cele mai comune coduri este utilizarea emoji-urilor sau a emoticoanelor, care joacă un rol semnificativ în modul în care ne exprimăm.

Dincolo de semnificațiile individuale pe care fiecare le atribuie, dintr-o perspectivă psihologică, utilizarea frecventă a emoticoanelor este legată de anumite caracteristici la persoanele care au acest obicei. În general, scopul principal al acestor simboluri este de a adăuga mai multe informații despre tonul conversației, în special pentru a evita să pară prea abrupte sau să facă mesajul să sune neprietenos.

Persoanele care folosesc frecvent emoji-urile o fac ca mecanism psihologic de adaptare, din cauza dificultății de a detecta microexpresiile în persoană, așa cum explică psihologul integrativ Elena Daprá în revista Telva. La prima vedere, una dintre cele mai răspândite idei este că este o practică tipică persoanelor mai expresive și mai deschise.

Ce spun studiile

Un studiu publicat în PLOS ONE a analizat relația dintre utilizarea emoji-urilor, stilul de atașament și inteligența emoțională. Principala constatare a fost că persoanele cu inteligență emoțională mai mare și un stil de atașament sigur folosesc emoji-urile mai frecvent, iar acest lucru este mai frecvent în rândul femeilor decât al bărbaților.

Frica de a fi interpretate greșit anumite cuvinte sau expresii duce la o utilizare mult mai mare a acestei resurse, așa că unul dintre principalele obiective este de a încerca să se integreze social și de a stabili conexiuni mai pozitive. Experții subliniază că acest lucru ar putea fi, de asemenea, un indicator al insecurității.

Ce se întâmplă dacă nu folosești niciodată emoji-uri?

Potrivit psihologului Olga Albadalejo, într-un interviu acordat revistei SEMANA, cei mai raționali, care caută să mențină distanța emoțională și care au un stil de atașament evitant sunt cei care aleg să nu își arate „emoțiile” prin mesaje.