Ce spune Maria Buză despre mariajul său de 23 de ani. ”Nu ne închipuiam, atunci când ne-am cunoscut, că vom deveni o familie”

15 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Maria Buză, în vârstă de 56 de ani, a vorbit despre mariajul de 23 de ani pe care îl are cu muzicianul George Păstrașcu.

Actrița Maria Buză este căsătorită, de mulți ani, cu George Pătrașcu. Cei doi au împreună un băiat, Andrei. La nașterea acestuia, Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă: medicii l-au pus pe soțul vedetei să aleagă între ea și băiatul lor.

Maria Buză și George Pătrașcu au peste 20 de ani de căsătorie. Despre relația cu soțul ei a făcut actrița declarații pentru revista Viva.

Ce spune Maria Buză despre mariajul său de 23 de ani. ”Cu el vreau să îmbătrânesc și să ne bucurăm de nepoți”

”Eu și George, soțul meu, și Andrei, copilul nostru, suntem o familie fericită! Suntem împliniți cu acest copil minunat! El este tot ce am reușit noi mai bine în viața noastră. George este un bărbat răsfățat. Așa că rezistă și chiar e foarte bine lângă o olteancă ce îl iubește. Cu el vreau să îmbătrânesc și să ne bucurăm de nepoți”, a declarat Maria Buză.

”Da, chiar avem o relație frumoasă și sperăm așa să fie și de acum încolo, până la bătrânețe. Scena încă ne vrea și ne bucurăm de spectacole și concerte împreună, alături de colegii noștri, iar numele tarafului nostru, Taraful George Pătrașcu, este în galeria celor mai apreciate pentru profesionalism și rigoare. George Pătrașcu iubește vioara, instrumentul pe care îl studiază de la cinci ani. Este un profesionist. Acesta e secretul! Muzica ne-a găsit pe amândoi. Nu ne închipuiam, atunci când ne-am cunoscut, că vom deveni o familie, că vom face echipă pe scenă cu atât de multe realizări! Îl iubesc”, a adăugat actrița.

În 2027, Maria Buză și George Pătrașcu vor aniversa nunta de argint.

”Abia aștept să fiu mireasă cu 25 de ani în spate și încă pe atât, în 2027. Ce o mai fi, ce-om mai trăi, Dumnezeu știe! Va fi, cu siguranță, un eveniment minunat în viața noastră, de care ne vom bucura alături de nași și prieteni, chiar la noi, pe bătătura casei, la țară”, a afirmat vedeta.

