Ce stil de viață are Iulia Vântur. ”Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara”

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a explicat ce stil de viață are. ”Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara”, a mărturisit vedeta.



Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

Iulia Vântur a spus, pentru revista Viva, ce face pentru a se menține într-o formă fizică cât mai bună.

Ce stil de viață are Iulia Vântur. ”Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri, așa că fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică”

””Totul cu măsură”, aceasta este rețeta pentru o dietă eficientă și pentru un stil de viață armonios. Eu nu intru neapărat în această categorie, pentru că nu dorm îndeajuns, sar mese, mănânc batoane cu fibre când sunt pe fugă (mai mereu), însă dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun, doar papaya. Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat. Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri, așa că fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică. Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci”, a explicat Iulia Vântur.

Vedeta a mărturisit și că face sport, pentru a avea energie și rezistentă în timpul concertelor pe care le susține:

”Da, trebuie să fac, altfel nu aș avea energie și rezistență pentru a susține concertele. Coregrafia din timpul cântatului cere o condiție fizică bună. Nu prea îmi permit să nu fac mișcare, îmi ies din ritm și ajung să obosesc foarte repede, pentru că îmi pierd antrenamentul. Au mai fost situații în care am fost bolnavă și nu am putut face antrenament, iar la concertele din perioada aceea mi s-a părut că-mi dau sufletul pe scenă, simțeam de parcă mi se epuizaseră bateriile”.