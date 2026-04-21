Ce sumă de bani a primit o româncă pentru a se mărita cu un marocan. Scopul: obținerea cetățeniei

Ce sumă de bani a primit o româncă pentru a se mărita cu un marocan. Scopul a fost obținerea cetățeniei.

O româncă este anchetată în Italia după ce ar fi acceptat să se mărite fictiv cu un cetățean din Maroc, în schimbul unei sume de bani.

Cazul a ieșit la iveală după un control rutier, iar alte trei persoane au fost totodată denunțate.

Publicația Il Metropolitano, Garda Financiară a denunțat patru persoane – trei bărbați de naționalitate marocană și o femeie româncă – într-un dosar privind organizarea unui presupus mariaj de fațadă.

Scopul ar fi fost simplu: obținerea permisului de ședere (permesso di soggiorno) în Italia pentru unul dintre bărbații marocani.

Escrocheria a fost descoperită întâmplător în timpul verificării unui autoturism în apropiere de Roseto Capo Spulico, în provincia Cosenza.

În acel context, suspiciunile anchetatorilor s-ar fi îndreptat spre pregătirea unei căsătorii fictive.

Potrivit informațiilor citate, chiar românca ar fi recunoscut că urma să participe doar formal la acest mariaj.

Pentru a devenit „soția” marocanului, ea ar fi urmat să primească 7.000 de euro. Cele patru persoane riscă pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani, scrie presa italiană.

