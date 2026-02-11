Ce țară vrea să aducă femei din străinătate pentru a crește natalitatea

Un lider local din Coreea de Sud a afirmat că statul ar putea să aducă femei din străinătate pentru a crește natalitatea. Declarația a stârnit controverse.

Cel care a făcut afirmația, într-o adunare publică care a avut loc de curând, este este Kim Hee-soo, un lider local din Coreea de Sud. Acesta a spus că statul ar putea ”importa femei tinere” din Vietnam și Sri Lanka, pe care să le căsătorească cu bărbați din mediul rural, notează libertatea.ro.

Comentariul lui Kim Hee-soo a stârnit vii controverse, fiind considerat jignitor și discriminatoriu. Deși acesta și-a prezentat scuze ulterior, Partidul democrat, aflat la givernare, a decis excluderea sa.

Ambasada Vietnamului a condamnat declarația lui Kim Hee-soo, considerând că nu este vorba doar despre o exprimare neinspirată, ci despre „valori și atitudini față de femeile imigrante și minorități”. Autoritățile din Sri Lanka nu au comentat public situația, mai menționează sursa citată.

Coreea de Sud are cea mai scăzută rată a natalității din lume. Specialiștii avertizează că populația țării, de aproximativ 50 de milioane de locuitori, s-ar putea înjumătăți în următoarele șase decenii.