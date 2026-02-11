O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum

O barză şi-a făcut cuib pe hornul unei secţii de poliţie, iar oamenii legii au fost nevoiţi să găsească o sursă alternativă de încălzire, din cauză că acesta nu se poate muta fără aprobare de la Ministerul Mediului, Academia Română şi alte instituţii abilitate pe motiv că pasărea este protejată prin lege.

Poliţiştii de la Călăţele, judeţul Cluj, trebuie să mute domiciliul berzelor de pe coşul de fum, însă aşteaptă toate avizele solicitate, deoarece este o procedură mai anevoioasă.

„A fost solicitat sprijinul și intervenția autorităților competente din cadrul Ministerului Mediului, în vederea obținerii avizelor necesare pentru relocarea cuibului, astfel încât această operațiune să se desfășoare în condiții de siguranță și fără a afecta habitatul natural al speciei protejate”, a transmis, pentru Gândul, purtătorul de cuvânt IPJ Cluj.

În România, există cel puţin 7.821 de cuiburi de berze albe, care au fost recenzate în perioada 2024-2025, iar 6.509 dintre acestea sunt ocupate anual. Potrivit specialiştilor în ornitologie, au fost identificaţi 12.588 de pui.

