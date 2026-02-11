Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem”

În plină iarnă, după mai multe episoade de zăpadă și de ger, într-un parc din București s-a întâmplat o „surpriză” extrem de plăcută pentru cei care au ieșit să se relaxeze.

În ciuda faptului că în ultima perioadă au fost nopți foarte friguroase în București, într-un parc din București s-a întâmplat „minunea” de primăvară.

Un cetățean din Sectorului 3 a fotografiat miercuri ghioceii apăruți în Parcul IOR, potrivit unei postări pe pagina de Facebook Cetățean Sector 3.

„După zăpada de ieri, am fost să văd vestitorii primăverii”, scrie cel care a fotografiat „vestitorii primăverii”.

„Nu ne-a venit să credem”, spune un alt utilizator.

Ghioceii, apăruți chiar și în ianuarie

În prima zi din an, ghioceii au început să răsară în Dobrogea și să fie admirați de iubitorii de natură. Simbolul primăverii a fost imortalizat de pasionații de fotografie.

Ghiocelul dobrogean se întâlneşte doar în nordul Dobrogei, în regiunea Măcin – Isaccea – Teliţa – Babadag – Enisala.

„Este 1 ianuarie, iar în Munții Măcin, la Greci, județul Tulcea, au apărut ghioceii.

Pentru prima dată anul acesta, natura a ales să ne surprindă mai devreme decât ne-am fi așteptat”, a scris George Nica pe pagina sa de Facebook.