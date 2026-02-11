Apariție incredibilă într-un celebru parc din București. Primăvară în plină iarnă: „Nu ne-a venit să credem”

În plină iarnă, după mai multe episoade de zăpadă și de ger, într-un parc din București s-a întâmplat o „surpriză” extrem de plăcută pentru cei care au ieșit să se relaxeze.
În ciuda faptului că în ultima perioadă au fost nopți foarte friguroase în București, într-un parc din București s-a întâmplat „minunea” de primăvară.
Un cetățean din Sectorului 3 a fotografiat miercuri ghioceii apăruți în Parcul IOR, potrivit unei postări pe pagina de Facebook Cetățean Sector 3.
„După zăpada de ieri, am fost să văd vestitorii primăverii”, scrie cel care a fotografiat „vestitorii primăverii”.
„Nu ne-a venit să credem”, spune un alt utilizator.
În prima zi din an, ghioceii au început să răsară în Dobrogea și să fie admirați de iubitorii de natură. Simbolul primăverii a fost imortalizat de pasionații de fotografie.
Ghiocelul dobrogean se întâlneşte doar în nordul Dobrogei, în regiunea Măcin – Isaccea – Teliţa – Babadag – Enisala.
„Este 1 ianuarie, iar în Munții Măcin, la Greci, județul Tulcea, au apărut ghioceii.
Pentru prima dată anul acesta, natura a ales să ne surprindă mai devreme decât ne-am fi așteptat”, a scris George Nica pe pagina sa de Facebook.