Bătaie în Parlamentul Turciei: Partidul lui Erdogan și cel de opoziție s-au luat la pumni în timpul jurământului noului ministru al Justiției

11 feb. 2026, 18:14, Știri externe

Parlamentul Turciei s-a transformat astăzi într-un „câmp de luptă” cu ocazia depunerii jurământului de către ministrul Justiției, Akin Gürlek, și cel al Internelor, Mustafa Cifci. În timp ce Gürlek depunea jurământul, câțiva deputați ai opoziției au ocupat tribuna în semn de protest.

La scurt timp după ce deputații din Partidul Republican al Poporului (CHP) s-au mobilizat, a izbucnit o adevărată încăierare, unde mulți dintre aceștia s-au împins, iar unii au apelat la pumni.
Ministrul Justiției, Akin Gürlek, și ministrul de Interne, Mustafa Cifci, s-au prezentat la Adunarea Națională pentru a depune jurământul și a-și prelua oficial atribuțiile.

În acest timp, purtătorul de cuvânt al CHP, Murat Emir, a luat cuvântul pentru a-și exprima obiecția față de numirea lui Gürlek în funcție, întrucât acesta nu putea prelua fotoliul de ministru în timp ce încă ocupa funcția de șef al Parchetului din Istanbul. Reacțiile au venit din partea partidului de coaliție, care a escaladat rapid situația. Tensiunile au crescut și mai mult după ce microfonul purtătorului de cuvânt al partidului de opoziție a fost oprit.

Cine este Akin Gürlek și ce acuze i se aduc?

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit pe Akin Gürlek, procurorul-șef al Istanbulului, aflat în spatele represiunii fără precedent împotriva principalului partid de opoziție, în funcția de nou ministru al justiției, o mișcare care a stârnit reacții vehemente.

De la numirea sa în funcția de procuror general în 2024, Gürlek a supravegheat un val de arestări și urmăriri penale care au vizat Partidul Popular Republican. Printre acestea sunt incluse și anchetele asupra primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al lui Erdogan, care se află în închisoare de la arestarea sa din martie anul trecut.

Într-un rechizitoriu de 4.000 de pagini din noiembrie anul trecut, Gürlek a solicitat o pedeapsă cu închisoarea de peste 2.000 de ani pentru Imamoglu, opozantul politic al lui Erdogan, pe care l-a acuzat că a condus o vastă rețea de corupție. Acuzațiile au declanșat cele mai mari proteste stradale din Turcia din ultimul deceniu.

