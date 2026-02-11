Prima pagină » Actualitate » BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate

BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate

11 feb. 2026, 18:04, Actualitate
BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de mașini vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA. Compania a descoperit că poate apărea un scurtcircuit la pornirea motorului. Problema afectează, în special, modelele BMW Seria 2 Coupe, câteva variante din Seriile 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, Seria 7 Limousine, precum și modelele BMW X4, X5, X6 și Z4.

În Germania, rechemarea vizează un total de 28.582 de automobile, potrivit BMW. Producătorul de automobile nu a oferit o cifră exactă a vehiculelor afectate la nivel mondial, dar publicaţia kfz-Betrieb a raportat că aproximativ 575.000 de automobile ar putea fi afectate de această rechemare.

Potrivit BMW, inspecţiile au scos la iveală un solenoid defect, care controlează fluxul de electricitate într-un circuit. După un număr mare de porniri, poate apărea o uzură excesivă a comutatorului, ceea ce ar putea face mai dificilă sau chiar imposibilă pornirea maşinii.

„În cel mai rău caz”, mașina ar putea să ia foc

Este posibil să apară un scurtcircuit, care ar putea duce la o supraîncălzire localizată a demarorului, rezultând în aprinderea vehiculului în timpul funcţionării „în cel mai rău caz”, a subliniat BMW.

Constructorul îi sfătuieşte pe şoferi să nu lase motorul pornit nesupravegheat.

Vehiculele care au un releu de demaror fabricat în intervalul iulie 2020 – iulie 2022 ar putea fi afectate, precum şi automobilele care au fost echipate retroactiv cu un demaror defect în timpul reparaţiilor, a declarat compania.

Posesorii de mașini BMW din România pot verifica personal, online, dacă automobilul lor este vizat de o astfel de măsură de rechemare în service, cu ajutorul seriei de şasiu (VIN) din 17 caractere.

BMW a mai rechemat la service sute de mii de vehicule în luna septembrie a anului trecut, din cauza unui risc potenţial de incendiu din cauza unui demaror defect. În acest caz, s-a constatat că apa pătrunde în demaror în anumite puncte, provocând coroziune.

