BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate

BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de mașini vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu, transmite DPA. Compania a descoperit că poate apărea un scurtcircuit la pornirea motorului. Problema afectează, în special, modelele BMW Seria 2 Coupe, câteva variante din Seriile 3, 4 și 5, Seria 6 Gran Turismo, Seria 7 Limousine, precum și modelele BMW X4, X5, X6 și Z4.
În Germania, rechemarea vizează un total de 28.582 de automobile, potrivit BMW. Producătorul de automobile nu a oferit o cifră exactă a vehiculelor afectate la nivel mondial, dar publicaţia kfz-Betrieb a raportat că aproximativ 575.000 de automobile ar putea fi afectate de această rechemare.
Printre modelele afectate se numără BMW Seria 2 Coupe, mai multe variante ale Seriei 3, 4 şi 5, Seria 6 Gran Turismo, limuzina Seria 7 şi X4, X5, X6 şi Z4, potrivit producătorului auto.
Potrivit BMW, inspecţiile au scos la iveală un solenoid defect, care controlează fluxul de electricitate într-un circuit. După un număr mare de porniri, poate apărea o uzură excesivă a comutatorului, ceea ce ar putea face mai dificilă sau chiar imposibilă pornirea maşinii.
Este posibil să apară un scurtcircuit, care ar putea duce la o supraîncălzire localizată a demarorului, rezultând în aprinderea vehiculului în timpul funcţionării „în cel mai rău caz”, a subliniat BMW.
Constructorul îi sfătuieşte pe şoferi să nu lase motorul pornit nesupravegheat.
Vehiculele care au un releu de demaror fabricat în intervalul iulie 2020 – iulie 2022 ar putea fi afectate, precum şi automobilele care au fost echipate retroactiv cu un demaror defect în timpul reparaţiilor, a declarat compania.
Posesorii de mașini BMW din România pot verifica personal, online, dacă automobilul lor este vizat de o astfel de măsură de rechemare în service, cu ajutorul seriei de şasiu (VIN) din 17 caractere.
BMW a mai rechemat la service sute de mii de vehicule în luna septembrie a anului trecut, din cauza unui risc potenţial de incendiu din cauza unui demaror defect. În acest caz, s-a constatat că apa pătrunde în demaror în anumite puncte, provocând coroziune.