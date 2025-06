Ce taxă plătești dacă pierzi tichetul de parcare pe Transfăgărășan. Cât costă o oră de staționare și taxa de intrare la toaletă

Iată ce taxă plătești dacă pierzi tichetul de parcare pe Transfăgărășan. În zona Bâlea Lac, turiștii pot parca în zona special amenajată, iar plata se efectuează în funcție de tipul de vehicul. De asemenea, vezi mai jos, în articol, cât costă taxa de intrare la toaletă.

La data de 7 iunie 2025, a fost deschis Transfăgărășanul, iar turiștii au posibilitatea, acum, să circule până la Bâlea Lac. Pe drumul spectaculos, turiștii pot admira peisaje care taie răsuflarea, dar și frumoșii bujori regăsiți chiar și spre marginea drumului. De menționat faptul că legea îți interzice să rupi flori, plante sau arbori care sunt protejați. În caz contrar, amenzile pot fi usturătoare – vezi AICI.

Ce taxă plătești dacă pierzi tichetul de parcare pe Transfăgărășan

Persoanele care parchează în zona amenajată în zona Bâlea Lac trebuie să plătească o taxă fixă în funcție de orele de staționare și de tipul de vehicul. Însă, în condițiile în care șoferul pierde tichetul de parcare pe Transfăgărășan, atunci va plăti o taxă. Așa cum arată unul dintre afișele amplasate în zona parcării, taxa este de 60 de lei pentru tichetul pierdut, potrivit Turnul Sfatului.

Același regulament se aplică și în cazul persoanelor care dețin tichetul de parcare pe Transfăgărășan, însă codul de bare este deteriorat! Pentru ca tichetul să nu fie deteriorat, se recomandă ca acesta să nu fie expus nici la soare, nici la alte surse de căldură.

Altfel, șoferii trebuie să plătească taxa în funcție de timpul staționării și de tipul vehicului. De exemplu, taxa pentru motocicliști este de 5 lei per oră. Pentru un autoturism, un șofer plătește 10 lei per oră. Cei cu rulote vor plăti 20 de lei per oră.

Pe lângă plata parcării, turiștii care doresc să meargă la toaletă vor plăti 5 lei. Conform sursei citate, tariful pentru WC nu ar fi afișat.

Interdicție: turiștii nu au voie să hrănească sau să se apropie de urși!

De asemenea, autoritățile au amplasat afișe în care specifică, în mod clar, faptul că turiștii nu au voie să hrănească urșii și nici să se apropie de ei pentru fotografii. Persoanele care încalcă această regulă riscă să cadă pradă urșilor din zonă, iar un astfel de incident poate fi fatal. Semnalarea prezenței urșilor trebuie efectuată către autoritățile competente. Vă reamintim faptul că mai multe persoane au ajuns sfâșiate de urși, în ultimele luni, după ce s-au apropiat de animal – cazul turistului polonez mușcat de urs în județul Argeș, zona Hotelului Posada, Arefu.

Sursă foto: colaj Shutterstock / Envato