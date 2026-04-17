Ce trebuie să faci mereu când intri într-o cameră de hotel: durează 5 secunde

Ce nu trebuie să faci în primele cinci secunde după ce ai intrat în camera de hotel. Menajerele și turiștii  esperimentați au ajuns la aceeași opinie. Când intră într-o cameră de hotel, majoritatea oamenilor își lasă bagajele și se trântesc direct pe pat după o zi lungă de călătorie. Nimic mai greșit.

Însă angajații hotelurilor și oaspeții îndeamnă oamenii să facă un pas de cinci secunde pentru a-și menține șederea cât mai igienică posibil, publică Express.

Lucruri care nu se fac

Pe TikTok, utilizatoarea @anastasiastefa9 a împărtășit lucrul „non-negociabil” pe care îl face în momentul în care intră într-o cameră.

Ea a spus: „Primul lucru pe care îl fac când intru într-o cameră de hotel. Sunt convinsă că decorațiunile de pe pat nu se spală niciodată.”

În videoclip, este văzută aruncând imediat pernele decorative și șervețelul de pat pe podea, lăsând doar cearșafurile albe.

Unii călători spun că merită să întorci perna, astfel încât să dormi pe partea care nu a atins pernele decorative. Videoclipul a stârnit rapid reacții online, mulți oameni recunoscând că fac exact același lucru.

Un utilizator a spus: „Vai, și eu, și îmi aduc propriile fețe de pernă din mătase – e prea mult în plus?”

Altul a adăugat: „Fostă menajeră aici – pernele și alte obiecte decorative nu se spală. Doar cearșafurile și pernele. Paharele și cănile se clătesc doar în baie.”

Un al treilea utilizator a spus: „Oricum îmi aduc propriile perne.” Un alt utilizator a adăugat: „Ca cineva care a lucrat într-un hotel mulți ani – unul foarte scump. NU LE SPĂLĂM NICIODATĂ. Adică, niciodată.”

Sfarurile menajerelor

Un altul a susținut: „Am făcut curățenie o vreme și mi s-a spus să nu le schimb decât dacă era evident, așa că vărsam «accidental» ceva pe ele ca să le spăl.”

Totuși, nu toată lumea a fost de acord, o menajeră spunând că hotelul lor le curăță după fiecare oaspete.

O alta a adăugat: „În timp ce citesc aceste rânduri, ca proprietar al unei nave de pasageri, ce este în neregulă cu aceste hoteluri? Decorul ar trebui spălat la fiecare câteva săptămâni sau dezinfectat.”

Deși nu toate hotelurile respectă aceleași practici, videoclipul viral i-a făcut pe mulți călători să se gândească la ce fac în momentul în care se cazează.

