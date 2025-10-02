Ce trebuie să VERIFICE viitorii proprietari, când cumpără un apartament într-un bloc vechi. Consecințele problemelor descoperite după achiziționare

Mulți români nu știu la ce să fie atenți, atunci când intenționează să cumpere un apartament în blocuri vechi! Problemele serioase apar atunci când clienții achiziționează locuințe fără autorizație completă și atunci își asumă riscuri mari.

Lipsa acestui document poate duce la imposibilitatea de a intabula proprietatea și dificultăți în obținerea de credite sau asigurări. Dar românii care vor să cumpere un apartament într-un bloc vechi trebuie să facă verificări serioase și asupra legalității construcției riguroase, nu doar a actelor.

Se recomandă analizarea certificatelor de urbanism, precum și autorizațiile de construire și recepțiile, eventualele litigii sau contestații urbanistice, dar și evaluarea tehnică a apartamentului de către un expert, precizează capital.ro.

Atenție, dacă apar probleme legate de autorizație după achiziția locuinței, noul proprietar poate fi nevoit să suporte costuri ridicate pentru obținerea autorizațiilor retroactive sau chiar pentru demolarea unor părți ale construcției.

Mai mult, ar pueta apărea dificultăți la revânzarea imobilului, împărțirea moștenirii sau obținerea de credite de la bancă. De asemenea, potențialii clienți mai trebuie să fie atenți și la riscul seismic, dar și la datoriile comune ale Asociațiilor de Proprietari, pentru că pot afecta costurile viitoare ale locuinței.

Așadar, înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare, este esențial să fie verificate mai multe aspecte precum anul construcției imobilului, eventualele lucrări de consolidare efectuate în trecut, dar și starea actuală a structurii.