Ce vin recomandă Cătălin Păduraru, vedeta din „Liceenii”, pentru masa de Paște

Pe Cătălin Păduraru îl știe o țară întreagă în principal datorită filmului „Liceenii”, scrie Ziarul de Iași. Dar, de câțiva ani, el și-a făcut un nume respectat și pe piața vinului românesc.

Publicația respectivă i-a lansat provocare pentru Sărbătoarea Paștelui: ce vin ar merge pentru masa de duminică.

Ce vinuri merg pentru masa de Paște

Astfel, printre alegerile sale, Cătălin Păduraru menționează un vin alb clasic, care este prea puțin scos în valoare. Este vorba despre un soi legat istoric de regiunea Moldovei. Mai departe, vin două vinuri roze, din stiluri diferite, care se potrivesc de minue cu o masă lungă de sărbătoare. Evident, nu putea lipsi vinul roșu, dar aici a ales dintre cele care au personalitate puternică.

Opțiunile fostului actor din „Liceenii” pentru o masă de Paște în familie sunt numai vinuri ieșene. Frâncușa de Cotnari sunt de neratat, dar oferta de la Strunga Winery sau o Fetească Neagră de la Castelul Vlădoianu. De asemenea, recomandă și un vin semnat de Gramma, crama din zona Iași care în ultimii ani s-a remarcat printr-un stil distinct.

Când pomenește vinurile albe bune care merită urmărite, Păduraru amintește și de Hermeziu.

Citește aici ce înseamnă, de fapt, un vin „sigur” pentru masa de Paște.