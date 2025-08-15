Prima pagină » Actualitate » Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă

15 aug. 2025, 21:02, Actualitate
Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cum se prepară cea mai bună înghețată de casă. Te poți inspira din această rețetă simplă, bazată pe vanilie și cinci ingrediente, pentru a transforma frigiderul într-o gelaterie ca în Italia.

Mulți sunt de părere că la baza unei înghețate trebuie să fie gălbenușul de ou, însă secretul din această rețetă este crema de brânză. Ea conține stabilizatori naturali, care fac înghețata mai cremoasă și mai ușor de porționat, fără însă a avea gust excesiv de brânză. Cheia este să o adaugi la final, după ce laptele s-a încălzit și crema de brânză este la temperature camerei.

Înghețata trebuie lăsată la congelator cel puțin patru ore. Baza de înghețată își dezvoltă aroma și va fi un desert mult mai savuros.

Trebuie să folosești, de asemenea, pe lângă mașina de înghețată, doar o tavă metalică pentru congelator. Apoi, baza frământată va ajunge într-un recipient rece, așa putându-se Evita topirea rapidă și formarea cristalelor de gheață. Mai mult, tava permite stratificarea ingredientelor extra, precum sosuri sau biscuiți.

Apoi, mixurile fac diferența: de la biscuiți și ciocolată, până la ierburi sau boabe de cafea, posibilitățile sunt multe. După ce stăpânești baza de vanilie, lasăți imaginația să lucreze.

Înghețata făcută acasă nu e un simplu esert, este o experiență. Personalizează fiecare porție și savurează aroma verii direct din bolul tău.

