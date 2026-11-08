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Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger

Elena Popescu
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
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Deși suntem abia la începutul lunii noiembrie, gerul și-a făcut deja simțit prezența în România. Duminică a fost cea mai friguroasă dimineață de la începutul toamnei.

Temperaturile au coborât până la -11 grade Celsius la Miercurea Ciuc, iar în numeroase localități din țară termometrele au indicat valori specifice mai degrabă iernii. Nici Capitala nu a scăpat de frig, înregistrându-se -3 grade Celsius.

Gerul și-a făcut simțit prezența mai ales în Transilvania, Maramureș și Moldova, unde temperaturile au coborât cu mult sub pragul înghețului. Cea mai scăzută temperatură a dimineții a fost înregistrată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au arătat -11 grade Celsius. La Toplița au fost -10 grade, iar la Joseni, -9 grade.

Valori de -8 grade Celsius s-au înregistrat la Întorsura Buzăului și Târgu Lăpuș, în timp ce la Satu Mare, Dej, Rădăuți și Sfântu Gheorghe temperaturile au coborât până la -7 grade.

Ger și în Moldova. Minus 6 grade la Bacău, Suceava și Botoșani

Dimineața de duminică a adus temperaturi negative și în orașele din Moldova. La Bacău, Suceava și Botoșani s-au înregistrat -6 grade Celsius, în timp ce la Vaslui și Tecuci au fost -5 grade. La Iași, temperatura a coborât până la -3 grade, iar la Focșani și Adjud, până la -4 grade Celsius.

La Brașov, Bistrița și Târgu Mureș au fost -6 grade, la Cluj-Napoca și Petroșani, -5 grade, iar la Sibiu, -4 grade Celsius.

Nici regiunile din sud și sud-est nu au fost ocolite de frig. La Ploiești au fost -5 grade Celsius, iar la Brăila, -4 grade. În București, termometrele au indicat -3 grade Celsius, aceeași valoare fiind înregistrată și la Galați, Tulcea și Fetești.

Când se încălzeşte în România

Luni, vremea va rămâne rece, cu maxime de 13 grade, iar în unele regiuni vor fi posibile ploi slabe. Marți, va ploua în vest, centru, nord și nord-est, iar la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare. În vest și nord-vest, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-20 de litri pe metru pătrat.

De miercuri, maximele vor începe să urce treptat, ajungând până la 16 grade, în unele zone, vor ajunge chiar la 19 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul țării, la deal și la munte.

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