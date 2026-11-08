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Calcul complet: Cât costă Insula Iubirii, de fapt. Cât plătește Antena 1 pentru un singur sezon: licență + onorarii cupluri și ispite + salarii + cazare și transport

Calcul complet: Cât costă Insula Iubirii, de fapt. Cât plătește Antena 1 pentru un singur sezon: licență + onorarii cupluri și ispite + salarii + cazare și transport
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Cât costă Insula Iubirii, de fapt. Cât plătește Antena 1 pentru un singur sezon: licență + onorarii cupluri și ispite + salarii + cazare și transport.

Insula Iubirii este una dintre cele mai vizionate emisiuni de televiziune, devenind chiar un fenoment național. Pentru că este un reality-show atât de complex, nici sumele plătite pentru un singur sezon nu sunt deloc mai prejos. Află mai jos cât plătește Antena 1 pentru ca emisiunea să ajungă pe micile ecrane.

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     1. Cupluri

Perechile care acceptă să-și pună relația la încercare timp de 21 de zile primesc, potrivit dezvăluirilor din presă, sume nete între 3.000 și 5.000 de euro per cuplu pentru tot parcursul filmărilor.

Dacă sunt 6 cupluri, suma totală variază între 20.000 și 30.000 de euro.

     2. Ispite 

Sumele vehiculate variază în funcție de notorietate. În timp ce unele surse menționează sume modeste pentru debutanți, ispitele cu experiență sau cele foarte active în mediul online pot ajunge la onorarii de câteva mii de euro per sezon (estimativ între 3.000 și 8.000 de euro de persoană).

Pentru un grup de 10-12 ispite, bugetul total al onorariilor se poate ridica la 40.000 – 80.000 de euro.

    3. Salarii 

Radu Vâlcan: pentru un sezon complet de filmări în regim de izolare și efort prelungit, salariul lui este estimat de presă la 10.000 – 15.000 de euro.

Echipa de teren (operatori, regizori de emisie, sunetiști, editori, producători localnici, pază și medici): O astfel de producție mută în Thailanda o echipă de zeci de oameni (de regulă între 40 și 60 de profesioniști români și străini). Costurile salariale pentru câteva săptămâni de pre-producție, producție efectivă și post-producție (care durează luni de zile în țară) se ridică la ordinul a sutelor de mii de euro.

    4. Cazare și transport

Închirierea a două resorturi majore de lux timp de 21 de zile, plus spațiile adiacente, pentru echipa de producție, costă foarte mult. Închirierea exclusivă a unor astfel de locații exotice poate ajunge ușor la 150.000 – 300.000 de euro.

Biletele de avion și transportul: zborurile intercontinentale (România – Thailanda și retur) pentru întreaga echipă (peste 50-70 de persoane la total, luând în calcul concurenți, ispite, staff tehnic, producție, regie), plus transportul local cu feriboturile, van-urile și ambarcațiunile private costă cel puțin 80.000 – 120.000 de euro.

Masa, utilitățile și mentenanța locală: asigurarea hranei, a băuturilor și a logisticii zilnice pentru o comunitate de aproape 80-90 de oameni pe insulă timp de o lună adaugă alte zeci de mii de euro.

    5. Post-producție

Insula Iubirii este adaptarea internațională a formatului Temptation Island. Achiziționarea licenței de la deținătorii internaționali (Banijay) implică o cotă-parte deloc neglijabilă din buget.

Montaj și regie în București: Zeci de terabiți de material video filmat 24/7 cu zeci de camere fixe și mobile (GoPro-uri, camere de supraveghere, dube de regie) necesită o armată de editori video, scenariști de montaj și oameni de PR timp de câteva luni bune pentru a livra episoadele pe post.

Campania de promovare: Reclamele TV, bannerele outdoor, campaniile digitale masive pe TikTok, Instagram și Facebook orchestrate de Antena 1 înainte și în timpul difuzării înghit de asemenea bugete de marketing consistente.

   6. Totalul

Dacă adunăm costurile directe (onorarii, zboruri, chirii de resorturi de lux) cu cele indirecte (echipa extinsă de producție, mentenanța pe insulă timp de 3-4 săptămâni de filmare intensivă, licența formatului și post-producția complexă de acasă), un sezon de Insula Iubirii produs pentru Antena 1 costă în total între 1.2 milioane și 2 milioane de euro.

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