Poliția poloneză confirmă: familia bărbatului care a comis atacul armat din Cracovia a fost ucisă. Președintele Karol Nawrocki a decretat două zile de doliu național. Ce informații noi oferă autoritățile despre răniți și anchetă

Cele trei persoane ale căror cadavre au fost găsite, sâmbătă seara, într-un bloc din Ostrowiec Świętokrzyski sunt sora și părinții lui Michał O., tânărul de 24 de ani care a comis atacul armat în Piața Centrală din Cracovia.

Această informație a fost comunicată în această dimineață portalului de știri polonez RMF24, de către purtătorul de cuvânt al Comandamentului General al Poliției, subinspectorul Andrzej Fijołek.

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Reamintim că bărbatul de 24 de ani a intrat sâmbătă cu un vehicul în piața Centrală din Cracovia și a început să tragă asupra trecătorilor la întâmplare. Șase persoane au murit, iar 16, inclusiv el, au fost rănite.

Două zile de doliu național

„Din cauza tragediei petrecute la Cracovia, la miezul nopții a început o perioadă de doliu național de două zile“, anunțat de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki.

Sora și părinții tânărului de 24 de ani au murit

După schimbul de focuri de ieri, care a avut loc în centrul orașului Cracovia, forțele de ordine au pătruns în apartamentul atacatorului. Acesta se află într-unul dintre blocurile din Ostrowiec Świętokrzyski. S-a făcut o descoperire macabră. În interior se aflau cadavrele a două femei și ale unui bărbat.

Această informație a fost comunicată de premierul Donald Tusk în cadrul unei conferințe de presă ținută seara. Șeful guvernului polonez a subliniat încă de atunci că totul indică faptul că este vorba despre părinții și sora bărbatului. Acum se știe deja că acestea sunt, într-adevăr, rămășițele celor dragi ai tânărului de 24 de ani.

Potrivit Poliției din Świętokrzyskie, este vorba despre cadavrele a două femei, în vârstă de 21 și 52 de ani, și ale unui bărbat de 53 de ani.

„Pe cadavre au fost constatate leziuni care, conform unei evaluări preliminare, par a fi răni provocate de arme de foc.

În apartament au fost găsite, de asemenea, șapte arme. Cel mai probabil, acestea îi aparțineau tatălui tânărului de 24 de ani, care deținea autorizația necesară pentru ele.

Toți cei răniți în atacul armat de sâmbătă de la Cracovia sunt în viață

Potrivit Wyborcza.pl, toți cei răniți în atacul armat de sâmbătă de la Cracovia sunt în viață. Se desfășoară o campanie de donare de sânge pentru unul dintre polițiștii grav răniți.

„Toți cei răniți în atac sunt în viață”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției din Małopolska, inspectorul adjunct Katarzyna Cisło, într-un interviu acordat unui jurnalist de la Agenția de Presă Poloneză.

Guvernatorul: Starea polițiștilor răniți este mai bună decât ieri

Starea polițiștilor răniți este mai bună decât ieri, dar se află în continuare în stare gravă, a declarat Krzysztof Klęczar, guvernatorul provinciei Mala Polonie, într-un interviu acordat postului TVN24.

Polițiștii au fost supuși unei intervenții chirurgicale. Atacatorul este în stare stabilă, dar critică.

Două persoane care au suferit răni minore în timpul atacului armat de ieri din Cracovia au fost externate din spital, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției din Małopolska, Katarzyna Cisło, precizează Wyborcza.pl.

Purtătoare de cuvânt a poliției: Piața Principală parțial închisă

„Piața este încă parțial închisă, unele zone fiind delimitate cu bandă de poliție, dar își revine parțial la viață. Tehnicienii poliției încă lucrează în unele zone. De asemenea, nu putem paraliza orașul, așa că o parte din piață și străzile care duc spre ea sunt deja deschise”, a declarat Katarzyna Cisło, purtătoare de cuvânt a poliției din Małopolska.

Se efectuează o nouă inspecție a locurilor în care s-au tras ieri focuri de armă

Poliția din Małopolska a anunțat că astăzi vor avea loc noi inspecții la locurile unde s-au tras ieri focuri de armă.

Primarul orașului Cracovia, Łukasz Gibała, a declarat, la rândul său, o perioadă de doliu, care va dura până pe 11 noiembrie.

În Cracovia au fost anulate concertele, spectacolele și toate evenimentele. Pe tramvaie și autobuze, precum și pe clădirile municipale, flutură steaguri în doliu.

Atacul de la Cracovia. Ce se știe până acum

Tragedia s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei locale 15:00.

Un polonez în vârstă de 24 de ani, Michał O. (născut în 2002), rezident al voievodatului Świętokrzyskie, a intrat în Piața Centrală dinspre strada Sławkowska și a început să tragă în trecători la întâmplare cu o mitralieră.

A fost împușcat de polițiști, dar a continuat să tragă; a fost dus la spital.

Purta echipament tactic și o vestă antiglonț,

Tragea cu o pușcă de asalt AR-15 și avea alte arme și multă muniție în portbagaj.

Avea permis pentru armă de foc pentru uz sportiv,

Sunt 6 victime: 4 femei și 2 bărbați; și 16 persoane sunt rănite, inclusiv polițiști.

Tânărul de 24 de ani nu are antecedente penale, nu are cazier judiciar, nu este soldat, nu a făcut parte din armata poloneză și nu a avut niciodată nicio legătură cu armata.

Prim-ministrul Donald Tusk, ministrul de interne și administrație Marcin Kierwiński, ministrul de interne Waldemar Żurek și un reprezentant al președintelui Karol Nawrocki au sosit la Cracovia.

Sâmbătă seara, autoritățile au percheziționat apartamentul atacatorului din Ostrowiec Świętokrzyski. Acolo au fost găsite trei cadavre: două femei și un bărbat.