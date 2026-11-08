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În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat

În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat
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Un bărbat care a dispărut în mod misterios timp de 30 de ani s-a întors acasă într-o zi, purtând aceleași haine pe care le avea pe el în momentul dispariției, cu decenii în urmă.

Vasile Gorgoș, în vârstă de 95 de ani, crescător și comerciant de vite dintr-un mic sat din estul României, a plecat de acasă în 1991 pentru o scurtă călătorie de afaceri – un lucru pe care îl făcea frecvent.

Își cumpărase din timp un bilet de tren dus-întors, dar, cum nu s-a mai întors, familia sa a început să se îngrijoreze tot mai tare și a anunțat poliția locală.
Autoritățile au demarat căutările, însă zilele fără nicio veste s-au transformat în săptămâni, apoi în luni și ani – iar apropiații săi au ajuns să creadă că Vasile murise.

Pe parcursul celor trei decenii în care a fost dispărut, au fost organizate periodic slujbe de pomenire în memoria fermierului – până când, într-o zi, acesta a fost lăsat chiar la poarta casei sale, relatează Daily Mail.

Pe 29 august 2021, la trei decenii de la dispariție, Vasile s-a întors, susținând că a fost „acasă” tot acest timp. Apropiații săi povestesc că, la un moment dat, o mașină a oprit brusc în fața casei, iar din ea a coborât un Vasile confuz, îmbrăcat exact cu hainele pe care le purta în ziua în care a plecat de acasă, în 1991. Se pare că mașina a demarat atât de repede încât nimeni nu a apucat să-i noteze numărul de înmatriculare, iar Vasile nu-și mai amintea mare lucru.

În buzunarul său se aflau încă actul de identitate, precum și biletul de tren pentru ruta Bacău-Ploiești, pe care îl cumpărase în ziua dispariției.

Ce a declarat fiul lui Vasile Gorgoș

Potrivit documentarului „Cold Case Detective” de pe YouTube, Vasile a fost supus unui control medical, în urma căruia medicii au concluzionat că se afla într-o stare surprinzător de bună.

„A fost descris ca având o stare de sănătate foarte bună, cu excepția unor probleme neurologice care, potrivit medicilor, nu erau neobișnuite pentru vârsta sa”, a dezvăluit emisiunea. Conform relatărilor, Vasile și-a amintit că s-a născut în 1928, că soția sa a decedat și că a fost fiul unui negustor cunoscut; cu toate acestea, i-a fost greu să-și recunoască fiul și fiica.

Fiul lui Vasile a declarat pentru presa locală că nu înțelege ce i s-a întâmplat tatălui său.

El a spus: „Nu-l înțelegem. Nu știe ce vorbește. Ne povestește despre perioada în care se ocupa cu creșterea și vânzarea vitelor. Îl întrebăm un lucru, iar el ne răspunde cu altceva.”

„Cine știe pe unde a fost, cine l-a ținut, poate a fost forțat să muncească… cine știe ce fel de viață a dus?”

Deși a fost întrebat ce i s-a întâmplat, Vasile nu a reușit să-și amintească nimic din perioada de după dispariția sa, survenită în 1991.

Ce teorii au apărut despre dispariția bărbatului

În lipsa unor dovezi concrete, diverse persoane de pe rețelele de socializare au avansat tot felul de teorii. Unii au speculat că și-a abandonat de bunăvoie vechea viață pentru a începe una nouă.

Una dintre cele mai vehiculate teorii este aceea că Vasile ar fi fost arestat – fapt care ar explica revenirea sa în aceleași haine. Această teorie presupune că Vasile și-a schimbat numele și a încercat să fugă de trecutul său, însă trecutul l-a ajuns din urmă, iar el a fost închis timp de 30 de ani, mai scrie sursa citată anterior.

O altă ipoteză plauzibilă este că Vasile ar putea suferi de o tulburare de personalitate disociativă. Această afecțiune implică existența a două personalități distincte, iar unii psihiatri au sugerat că acest lucru l-ar fi putut determina pe Vasile să ducă o altă viață timp de acele trei decenii.

Cu toate acestea, manifestările acestei tulburări sunt, de regulă, sporadice, fiind puțin probabil ca o astfel de stare să persiste timp de decenii întregi.

O altă ipoteză îngrijorătoare sugerează că Vasile ar fi putut fi răpit și forțat să muncească. Unii susțin că ar fi fost trimis înapoi la familie deoarece, din cauza stării sale de sănătate tot mai precare, devenise inutil ca forță de muncă.

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