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Poliția franceză, acuzată că a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Utilizarea acestor echipamente poate provoca dureri, perforarea timpanelor și chiar surditate

Elena Popescu
Poliția franceză, acuzată că a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Utilizarea acestor echipamente poate provoca dureri, perforarea timpanelor și chiar surditate
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Un tun sonic, capabil să provoace leziuni auditive grave, ar fi fost folosit de forțele de ordine franceze împotriva protestatarilor din Bordeaux. Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul protestelor, când mii de oameni au ieșit în stradă împotriva scumpirii vieții.

Echipamentul a fost instalat pe un vehicul blindat Centaure, potrivit platformei franceze independente Little Think Tank.

Centaure este unul dintre modelele de blindate folosite de Jandarmeria Națională franceză în operațiunile de menținere a ordinii publice. În cadrul măsurilor de securitate pregătite pentru protestele de sâmbătă, Ministerul francez de Interne anunțase mobilizarea a 25 de astfel de vehicule la nivel național.

Press TV Français a relatat, la rândul său, că echipamentul a fost folosit pentru dispersarea protestatarilor și a publicat o înregistrare video a incidentului.

Tunurile sonice sunt dispozitive care emit sunete extrem de puternice, direcționate către o anumită zonă. Pot fi folosite pentru transmiterea avertismentelor la distanță, dar și pentru dispersarea mulțimilor prin emiterea unor sunete dureroase, notează Mediafax.

Organizația Națiunilor Unite avertizează asupra utilizării acestor echipamente

Organizația Națiunilor Unite avertizează că utilizarea acestor echipamente poate provoca dureri, perforarea timpanelor, pierderea echilibrului și chiar surditate. Riscurile cresc atunci când dispozitivele sunt folosite de aproape, la volum ridicat sau pentru perioade îndelungate.

Și organizația Physicians for Human Rights atrage atenția că armele acustice pot provoca leziuni permanente ale auzului. Dispozitivele pot fi periculoase și pentru persoanele aflate în apropierea manifestanților, nu doar pentru cele vizate direct de intervenția forțelor de ordine.

Protestul din Bordeaux a fost organizat împotriva creșterii costului vieții, ca parte a manifestațiilor desfășurate sâmbătă în mai multe orașe din Franța.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    În „democratie” este permis orice!
    Dacă, prin absurd, foloseau rusii asa ceva era un circ mediatic cât Everestul! Apropos! S-a dat ordin în lagărul ue, rusii sunt la originea „atacurilor” cu bombe asupra avioanelor! Marș loazelor!

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