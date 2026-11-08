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Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș. Detaliul emoționant din spatele inelului primit de vedeta TV

Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș. Detaliul emoționant din spatele inelului primit de vedeta TV
Sursă foto: Captură foto Facebook Marina Almășan
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Celebra realizatoare de televiziune Marina Almășan a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, omul de afaceri Sorin Mărcuș. 

După aproximativ un an de relație, Marina Almășan și Sorin Mărcuș au decis să facă pasul cel mare. Cunoscuta realizatoare de televiziune a fost cerută în căsătorie, iar răspunsul a fost „Da!”.

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Vedeta a anunțat logodna printr-o postare făcută pe pagina sa de Facebook. Momentul special a avut loc într-o stațiune montană din Bulgaria, unde cei doi petreceau o vacanță romantică.

Semnificația specială din spatele inelului

Realizatoarea TV a dezvăluit, într-o postare pe rețelele sociale, că a simțit că seara va fi una cu adevărat specială, dar că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie. Cererea în căsătorie a fost cu atât mai specială cu cât inelul oferit Marinei Almășan de Sorin Mărcuș este o bijuterie moștenită de acesta de la mama sa.

„Știam că va fi o seară specială, dar nici chiar așa! La-nceput am ciocnit un pahar și am rememorat prima noastră întâlnire de acum un an. Apoi a venit rândul trandafirului roșu. Venit pe neașteptate. Cu un speech frumos.

…încă rezistam, cu vorbele la mine, deși ceva fluturi mișcau deja a neliniște prin interiorul meu.

După care… a venit «lovitura letală». Sorinelul meu drag a scos din buzunar o cutiuță roșie din catifea în formă de inimă și a extras din ea un inel superb: «A fost al mamei mele!», a spus, emoționat și el”, a povestit Marina Almășan.

„Acest «DA» va deveni definiția fericirii mele”

Vedeta a amintit și un moment petrecut în urmă cu ceva timp în Dallas. Aceasta a dezvăluit că a mai existat o încercare de cerere în căsătorie, dar din cauza emoțiilor copleșitoare a ezitat să ofere un răspuns. De această dată, însă, răspunsul a fost unul clar, ferm și plin de siguranță.

„A urmat o întrebare. Bănuiți care!… Acum juma’ de an, la Dallas, mă fâstâcisem atât de tare, iar reacția mea a fost atât de «tâmpă», că nu mi-am iertat-o nici până azi! Sorin se dezumflase total, restul «martorilor» erau emoționați și amuzați deopotrivă.

Dar azi… am răspuns corect! Clar și răspicat! (…) Și acest DA sunt sigură că va deveni definiția fericirii mele. Seara de azi a fost cu adevărat memorabilă, iar omul lângă care am trăit-o este un miracol!”, a dezvăluit Marina Almășan.

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