Un livrator originar din Sri Lanka a fost bătut în mijlocul străzii de un bărbat în vârstă de 41 de ani, într-o localitate din județul Iași. Imaginile surprinse de martori arată cum individul îl oprește pe curierul aflat pe scuter și îl lovește în repetate rânduri. Mai mult, agresorul îi smulge telefonul din mână și îl izbește de asfalt. Un alt șofer a intervenit pentru a opri conflictul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere.

Incidentul s-a petrecut într-o localitate din județul Iași. Bărbatul în vârstă de 41 de ani l-a oprit pe livratorul originar din Sri Lanka, care se deplasa pe scuter, după care a început să îl lovească. Victima nu a ripostat, în timp ce agresorul a continuat să îl lovească.

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La un moment dat, individul i-a smuls telefonul din mână și l-a izbit cu putere de asfalt. Un alt șofer aflat în trecere a oprit și a intervenit pentru a aplana conflictul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire și distrugere

Polițiștii au ajuns la fața locului după ce au fost sesizați de localnici cu privire la agresiunea asupra livratorului. Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul de 41 de ani ar fi vandalizat anterior și un autoturism din cartierul respectiv.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele acestuia, pentru lovire sau alte violențe și distrugere.