Fostul președinte al Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a prezentat, vineri, la Oradea, în cadrul lansării volumului „Hunedoreștii. O familie europeană”, o ipoteză potrivit căreia familia lui Iancu de Hunedoara ar fi avut rădăcini în localitatea Corbii de Piatră, din județul Argeș, și ar fi reprezentat o ramură a dinastiei Basarabilor.

Conferința, intitulată „Iancu Getul, conducător al dacilor”, a marcat împlinirea a 570 de ani de la moartea celui care a fost voievod al Transilvaniei și guvernator al Ungariei. Potrivit unui comunicat al Universității din Oradea, la eveniment au participat studenți, profesori și pasionați de istorie.

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Ce legătură ar fi avut familia lui Iancu de Hunedoara cu dinastia Basarabilor

În interpretarea lui Ioan-Aurel Pop, termenul „get” face trimitere la originile muntene pe care istoricul i le atribuie lui Iancu de Hunedoara, în timp ce „dacii” îi desemnează pe locuitorii Transilvaniei asupra cărora acesta a domnit.

Ca argument pentru ipoteza sa, fostul președinte al Academiei Române a invocat faptul că familia lui Iancu de Hunedoara deținea pământ la Corbii de Piatră, în Țara Românească. Localitatea se află în județul Argeș, iar familia Hunedoreștilor ar fi avut, potrivit acestuia, legături cu dinastia Basarabilor.

Tot la Oradea a fost prezentată ediția a doua, revăzută și adăugită, a volumului „Hunedoreștii. O familie europeană”. Prorectorul Sorin Șipoș, unul dintre istoricii care au prezentat cartea, a arătat că lucrarea urmărește și felul în care familii domnești din Țara Românească au trecut în Transilvania și au ajuns să ocupe funcții importante în Regatul Ungariei.