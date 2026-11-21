Un pescar a reușit un record: a prins un crap uriaș. Unde? Pe lacul Orlat, din județul Sibiu. Iată cât cântărește captura, despre care pescarii spun că ar fi cel mai mare crap prins vreodată în România.

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Peștele a fost prins de Răzvan Crișan, în noaptea de joi spre vineri, și a fost cântărit în direct, pe internet, în fața celor prezenți. Potrivit Turnul Sfatului, peștele a cântărit peste 45 de kilograme, mai precis, 45,100 kilograme.

Deoarece un pește atât de mare e greu de cântărit, organizatorii au folosit două cântare: unul digital, adus la zero înainte, și unul analogic, pentru verificare. Cel digital a indicat 47,750 kg, iar cel analogic a arătat 47,700 de kilograme, iar husa în care a fost ridicat peștele a cântărit separat 2,650 de kilograme.

Întregul moment a fost înregistrat, cu mai mulți martori, pentru veridicitate. Crapul de peste 45 de kilograme a fost prins la standul 5, cu o momeală de 16 milimetri și un pop-up roz. Potrivit sursei citate, la cântărire și la fotografii au ajutat mai mulți membri ai echipei lacului, iar peștele a fost ținut cât mai mult în apă și sprijinit pe o saltea specială, pentru a nu fi rănit.

Sursa foto: Facebook Bucovina Carp Baits