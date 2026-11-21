Președintele Consiliului European, António Costa, a propus, sâmbătă, reducerea bugetului UE pentru perioada 2028-2034 cu aproape 200 de miliarde de euro, adică o reducere de 10% față de propunerea inițială a Comisiei Europene, pentru a câștiga sprijinul țărilor cu o politică fiscală prudentă.

Reducerile propuse de Antonio Costa, ar reduce bugetul total pe șapte ani cu 40 de miliarde de euro, până la 1,582 trilioane de euro, comparativ cu propunerea prezentată de președinția irlandeză a UE în octombrie, și cu 180,6 miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, scriu Euronews și Reuters.

Concret, Comisia a propus inițial un buget total de aproximativ 1,762 trilioane de euro. Pentru a împăca statele membre (mai ales pe cele care contribuie cu mai mulți bani decât primesc), Irlanda a propus o primă reducere de aproximativ 140,6 miliarde de euro, coborând bugetul la 1,622 trilioane de euro. Președintele Consiliului European propune acum încă o reducere de peste 40 de miliarde de euro față de varianta Irlandei, ducând bugetul la 1,582 trilioane de euro.

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Costa a preluat conducerea negocierilor delicate privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034, după ce președinția irlandeză a Consiliului a propus, în octombrie, reduceri semnificative.

Planul Irlandei nu a reușit să convingă așa-numitele țări „frugale”, printre care Germania, Țările de Jos și Suedia, un bloc puternic format din contribuabili neți care militează pentru un buget general mai redus.

Pentru a răspunde cererilor acestora, Costa a operat o reducere suplimentară de 49 de miliarde de euro la prețurile curente.

Măsura luată de Costa reprezintă o încercare de a satisface cererea susținătorilor austerității de a reduce bugetul cu „câteva sute de miliarde de euro” și de a obține sprijinul tuturor statelor membre înainte de sfârșitul anului.

„Sunt convins că această propunere constituie o bază solidă pentru a ajunge la un acord final, din trei motive. În primul rând, este un buget pe măsura ambițiilor noastre. În al doilea rând, menține contribuțiile naționale în limite rezonabile. Și, în al treilea rând, include un pachet echilibrat de noi resurse proprii”, a declarat Costa.

Propunerea lui Costa vizează în principal reducerea Fondului european pentru competitivitate — menit să contribuie la creșterea competitivității industriei europene față de China și Statele Unite —, precum și a cheltuielilor din domeniul apărării și al politicilor externe. Fondurile destinate agriculturii și coeziunii sunt relativ protejate în comparație cu propunerea de compromis a Irlandei. Costa a sugerat, în schimb, noi surse de venituri pentru UE, inclusiv o taxă digitală.

Reacții din partea UE

Cu toate acestea, Franța a criticat noile cifre, considerând că nu protejează suficient agricultorii.

„Noul cadru de negociere pentru următorul buget multianual european este foarte dezamăgitor”, a declarat reporterilor o sursă de la Palatul Élysée. „În forma sa actuală, această propunere a președintelui Consiliului European nu constituie o bază pentru un acord.”

De asemenea, principalul negociator al Parlamentului European pe probleme bugetare, Siegfried Mureșan, a afirmat că aceste cifre reprezintă un pas înapoi.

„Această propunere este inacceptabilă pentru Parlament și nu poate constitui baza acordului nostru. Bugetul UE este un buget de investiții. Reduceri, iar reduceri și încă o porție de reduceri nu reprezintă o strategie de investiții”, a declarat el.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei – țara care este cel mai mare contribuabil net la buget și care a solicitat în repetate rânduri reducerea bugetului cu sute de miliarde de euro – a declarat că propunerea reprezintă un prim pas, dar că suma este încă prea mare.

„O repartizare justă și echitabilă a sarcinilor poate fi realizată numai prin ajustări la nivelul veniturilor”, a afirmat Merz.

El a reiterat că bugetul trebuie să asigure fonduri durabile, pe termen lung, și că toate cele 27 de țări membre ale UE vor trebui să contribuie la acesta — o provocare pentru Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Republica Cehă, care, în special, nu doresc să contribuie la finanțarea Ucrainei.

Ngocierile bugetare au devenit deja mai complexe, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat, în urmă cu puțin timp, că nu se va ajunge la niciun acord fără un sprijin financiar unanim acordat Ucrainei, ceea ce a stârnit reacții negative din partea mai multor state membre.

Finanțarea pentru Ucraina, neschimbată

Potrivit Ukrainska Pravda, propunerea lui Costa prevede o reducere a cheltuielilor totale în comparație cu propunerea inițială a Comisiei Europene, dar menține o finanțare de până la 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Liderii UE vor discuta propunerile lui Costa în cadrul unui summit special care va avea loc în perioada 26-27 noiembrie, cu scopul de a reduce diferențele dintre contribuitorii neți și beneficiarii neți ai bugetului UE și de a ajunge la un acord în luna decembrie.

O eventuală întârziere în încheierea acordului privind bugetul ar însemna că mai multe programe ale UE nu ar fi gata la timp pentru 2028, iar negocierile ar fi și mai complicate de alegerile care vor avea loc în mai multe țări cheie, precum Franța, Italia și Polonia.