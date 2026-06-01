Prima pagină » Știri externe » Explozie la o fabrică de artificii din Malta. Deflagrația s-a simțit în aproape toată insula

Explozie la o fabrică de artificii din Malta. Deflagrația s-a simțit în aproape toată insula

Explozie la o fabrică de artificii din Malta. Deflagrația s-a simțit în aproape toată insula
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O explozie puternică a distrus complet o fabric de artificii din zona Magħtab, nordul Maltei. În urma deflagrației, doi bărbați au fost duși de urgență la spital cu răni minore, relatează presa din Malta.

Prima explozie la fabrica de artificii a avut loc în jurul orei 6:30 dimineața, urmată mai apoi, timp de câteva ore, de o serie de explozii secundare, mai mici. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a fost auzit și simțit în aproape toată insula.

Locuitorii din localitățile apropiate au raportat că ferestrele caselor au fost sparte iar ușile s-au zguduit violent.

O persoană în vârstă de 67 de ani și una în vârstă de 47 de ani, ambii locuitori ai orașului St Paul’s Bay, care se aflau pe câmpurile din apropierea fabricii în momentul exploziei, au fost transportați la spital cu răni minore.

„Exploziile au fost atât de puternice încât am simțit cum mi se mișcă părul din cauza valului de presiune și toți copacii din jurul nostru s-au cutremurat. Câinii mei și-au pierdut complet controlul. Nu mi-a fost niciodată atât de frică în viața mea – pentru o clipă am crezut cu adevărat că suntem bombardați”, a relatat un locuitor.

Recomandările autorului:

Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul

UE deblochează 16 miliarde de euro pentru Ungaria, dar plățile mai durează. Ce pași mai are de urmat premierul Magyar și ce fonduri rămân înghețate

Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT O bombă suspectă din Al Doilea Război Mondial a explodat în Indonezia: 5 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite
15:16
O bombă suspectă din Al Doilea Război Mondial a explodat în Indonezia: 5 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite
REACȚIE Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați
15:00
Kremlinul susține că nu a primit un răspuns de la București legat de solicitarea de a verifica drona de la Galați
FLASH NEWS Petrolier rusesc sancționat, interceptat în Atlantic de Franța și Marea Britanie
14:10
Petrolier rusesc sancționat, interceptat în Atlantic de Franța și Marea Britanie
FLASH NEWS Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime
13:54
Operațiune riscantă de salvare într-o peșteră din Italia. Un speolog a fost scos în viață după 12 ore de la 120 de metri adâncime
NEWS ALERT Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc
13:18
Péter Magyar vrea să modifice Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ce acuzații i se aduc
FLASH NEWS Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
13:03
Presa din Ucraina îl ridiculizează pe Nicușor Dan: „Președintele României a cerut Rusiei să lovească orașele ucrainene fără a-i afecta pe români”
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
„Stați liniștiți și relaxați-vă”. Mesajul lui Trump în timp ce SUA și Iran au lansat noi atacuri. Promisiunea făcută de președinte
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O plantă cheamă în ajutor „trupe speciale” atunci când este atacată de omizi
CONTROVERSĂ Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier
15:10
Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier
VIDEO Filmul Fjord, pentru care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, va putea fi văzut într-o proiecție unică, în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Când are loc avanpremiera
15:09
Filmul Fjord, pentru care Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, va putea fi văzut într-o proiecție unică, în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Când are loc avanpremiera
INEDIT Cea mai înaltă clădire din lume va avea 1 km înălțime și va costa 885 de milioane de lire sterline
15:05
Cea mai înaltă clădire din lume va avea 1 km înălțime și va costa 885 de milioane de lire sterline
LIFESTYLE Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile
14:46
Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile
TRANSPORTURI Alertă pe aeroporturile din Europa. Se așteaptă până la 3 ore și jumătate. Ce recomandă companiile aeriene
14:33
Alertă pe aeroporturile din Europa. Se așteaptă până la 3 ore și jumătate. Ce recomandă companiile aeriene
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță
14:17
Comandatul Suprem al Armatei și Ministrul Apărării nu se pun de acord cu privire la traiectoria dronei de la Galați. Una susține Nicușor Dan, alta Radu Miruță

Cele mai noi

Trimite acest link pe