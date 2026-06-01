Explozie la o fabrică de artificii din Malta. Deflagrația s-a simțit în aproape toată insula

O explozie puternică a distrus complet o fabric de artificii din zona Magħtab, nordul Maltei. În urma deflagrației, doi bărbați au fost duși de urgență la spital cu răni minore, relatează presa din Malta.

Prima explozie la fabrica de artificii a avut loc în jurul orei 6:30 dimineața, urmată mai apoi, timp de câteva ore, de o serie de explozii secundare, mai mici. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a fost auzit și simțit în aproape toată insula.

Locuitorii din localitățile apropiate au raportat că ferestrele caselor au fost sparte iar ușile s-au zguduit violent.

O persoană în vârstă de 67 de ani și una în vârstă de 47 de ani, ambii locuitori ai orașului St Paul’s Bay, care se aflau pe câmpurile din apropierea fabricii în momentul exploziei, au fost transportați la spital cu răni minore.

„Exploziile au fost atât de puternice încât am simțit cum mi se mișcă părul din cauza valului de presiune și toți copacii din jurul nostru s-au cutremurat. Câinii mei și-au pierdut complet controlul. Nu mi-a fost niciodată atât de frică în viața mea – pentru o clipă am crezut cu adevărat că suntem bombardați”, a relatat un locuitor.

