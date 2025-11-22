Primăria Capitalei vrea să reabiliteze o clădire monument istoric din centrul orașului cu suma de aproape 90 de milioane de lei (17 milioane de euro), prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS). Din această sumă, peste 60 de milioane de lei ar urma să vină de la bugetului statului, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii în ședința Consiliului General al Municipiului București. Răzvan Munteanu, director executiv al AMCCRS, a declarat pentru Gândul că „nu este obligatoriu” să se cheltuie toată suma prevăzută în proiectul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

Clădirea, denumită Palatul Creditul Funciar Rural, se află la intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu Strada Doamnei, foarte aproape de Piața Universității. Este vorba de un palat monument istoric, pe care Primăria Capitalei vrea să-l reabiliteze cu o sumă ce poate ajunge la aproape 90 de milioane de lei, adică 17 milioane de euro.

Pentru aprobarea acestor bani, din care 61 de milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării, proiectul trebuie să treacă de votul Consiliului General al Municipiului București.

Răzvan Munteanu, Primăria Capitalei: „În momentul intervenției poți constata că sunt mai multe probleme decât cele care au apărut în expertiză”

Răzvan Munteanu, director executiv al AMCCRS – instituția care se va ocupa de reabilitarea clădirii de patrimoniu, spune că nu este obligatoriu să se cheltuie toată suma prevăzută în proiect.

„În momentul intervenției poți constata că sunt mai multe probleme decât cele care au apărut în expertiză, și ai nevoie de o sumă mai mare. Legea îți permite să aprobi dinainte o sumă de rezervă, ca să nu mai treci din nou prin procesul de aprobare, care durează. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cheltuim toată suma”, a declarat Răzvan Munteanu pentru Gândul.

După ce va fi refăcută, clădirea va intra în proprietatea Consiliului General al Municipiului București, care va decide ulterior destinația imobilului.

„Valoarea istorică a palatului ridică aceste costuri”

„Vom folosi toate soluțiile tehnice de ultimă generație. Evident, valoarea istorică a palatului ridică aceste costuri. În prezent, clădirea este încadrată în clasa de Risc Seismic II și vom face fundații noi, un planșeu nou, pentru că cel actual este de lemn. De asemenea, vom reface clădirea și din punct de vedere al eficienței energetice”, a mai declarat Răzvan Munteanu.

Expertiza tehnică a Palatului a costat deja 218 mii de lei, sumă separată de cea prevăzută pentru reabilitare.

Construit în stil eclectic în jurul anului 1880 după planurile arhitectului Paul Smărăndescu, fostul Palat al Băncii Creditul Rural este clădire monument istoric.

