Filmul Fjord se va vedea într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România pe data de 13 iunie, de la ora 19:00. Avanpremiera filmului vine în contextul în care pelicula a stârnit interes și curiozitate în rândul românilor.

Premiera va avea loc în perioada octombrie – ianuarie și va reuni atât actorii principali, cât și echipa filmului.

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanță, alăturându-se unor cineaști precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, frații Dardenne sau Michael Haneke.

„Există multe așteptări legate de acest film. Există multe comentarii în online și, bineînțeles, că respectăm părerile, însă părerile trebuie să vină după ce filmul a fost văzut. Nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera filmului Fjord în România pentru niște cauze obiective. Depindem de programul sălilor de cinema, lucrurile nu se fac de azi pe mâine, depinde de identificarea de către noi a unei săli potrivite pentru a putea face o premieră.

La această premieră vrem, bineînțeles, să-i invităm pe toți, echipa filmului, așa că depinde și de programul lor. Totodată, premiera depinde și de data la care va fi lansat în Statele Unite. Am câștigat Palme D’or și avem șansa de a ne promova în sezonul premiilor pentru Oscar și toate celelalte premii ale sezonului.

Premiera în România ar putea avea loc în lunile octombrie-ianuarie. Pentru că mai durează atât de mult și pentru că din luna august filmul va începe să aibă premiere în lume și pentru că a existat foarte multă emoție în România pentru acest al doilea Palme D’or am reușit să avem înțelegerea sălilor de cinematograf pentru a organiza o avanpremieră cu Fjord în data de 13 iunie, la ora 19.00. O facem din respect pentru publicul de acasă, pentru cei care vor să descopere filmul acum și nu au răbdare până la premiera oficială”, a precizat Cristian Mungiu în cadrul conferinței de presă.

FJORD spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Pe lângă Sebastian Stan și Renate Reinsve din rolurile principale, în film apar și actorii români Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany și Ana Bodea.

FJORD s-a bucurat de o primire excelentă la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Cannes, atrăgând un număr impresionant de cronici internaționale pozitive și stârnind o adevărată furtună de reacții pe internet. VARIETY numea FJORD “o dramă socială ingenios construită”, SCREEN DAILY îl considera pe Cristian Mungiu “unul dintre marii gânditori morali ai cinematografiei contemporane”, DEADLINE descria FJORD drept “o dramă magistrală a vremurilor noastre polarizate”, iar INDIEWIRE afirma despre Cristian Mungiu că “disecă necruțător capcanele reacționare ale globalizării.“

