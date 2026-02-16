Cel mai nesănătos iaurt din comerț se găsește în orice supermarket din România. Ce trebuie să știe clienții

Iaurtul este, în general, un aliment sănătos și e mai mereu recomandat în diete, în meniurile copiilor sau în regimurile pentru digestie, datorită conținutului de proteine, calciu și culturi lactice benefice. Însă nu toate produsele care poartă eticheta de „iaurt” sunt la fel de bune pentru organism, avertizează csid.ro.

Astfel, în rafturile supermarketurilor din România există o categorie care poate fi considerată cea mai nesănătoasă, din punct de vedere nutrițional. Este vorba despre iaurturile de tip „drink” foarte îndulcite și mix-urile cu bomboane sau cereale glazurate.

Sunt acele pahare atractive, colorate, care vin cu un compartiment separat plin de biluțe de ciocolată, cereale crocante glazurate sau bomboane. Conceptul este simplu: torni toppingul peste iaurt și obții o combinație dulce-crocantă, dar problema este că produsul nu mai seamănă deloc cu un iaurt simplu, ci cu un desert procesat.

La fel se întâmplă și cu iaurturile de tip „drink”, mai ales cele cu arome intense de fructe, vanilie sau ciocolată. Textura lichidă și gustul dulce al acestora le fac ușor de consumat, dar în spatele acestui gust plăcut se ascunde și o cantitate mare de zahăr adăugat.

Cea mai mare problemă a acestor produse este combinația de carbohidrați simpli, iaurtul din bază fiind deja îndulcit și conținând zahăr adăugat. Și, în plus, mai vorbim de o doză serioasă de zahăr provenită din biluțele de ciocolată, bomboanele sau cerealele glazurate.

Practic, avem o dublă sursă de zahăr într-un singur pahar, iar această combinație determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște ale energiei. Și, pe termen lung, consumul frecvent de produse bogate în carbohidrați simpli este asociat cu creșterea în greutate, rezistență la insulină și un risc crescut de diabet de tip 2.

Mai mult, aceste iaurturi oferă adesea mai puține proteine raportate la cantitatea totală de zahăr, ceea ce înseamnă că nu oferă o senzație reală de sațietate și, după consumarea unui astfel de produs, foamea poate reveni rapid.

Conținutul de aditivi

Un alt aspect îngrijorător al acestor iaurturi este lista de ingrediente. Pentru a menține textura crocantă a bombonelelor sau a cerealelor în interiorul ambalajului, producătorii folosesc frecvent aditivi alimentari, conservanți, coloranți, stabilizatori și arome artificiale, aceste E-uri având rolul de a păstra produsul atractiv și stabil pe raft pentru o perioadă mai lungă.

Deși sunt aprobate pentru consum, acumularea lor în dietă, mai ales în cazul copiilor, nu este ideală. Un iaurt natural ar trebui să conțină, în mod ideal, doar lapte și culturi lactice, eventual fructe.

În cazul mix-urilor cu compartiment separat, toppingurile sunt produse ultra-procesate, care nu aduc beneficii nutriționale reale, ci doar un plus de zahăr și calorii goale.

Iluzia iaurtului sănătos

Ambalajele acestor produse sunt adesea decorate cu imagini de fructe, mesaje despre calciu sau probiotice și culori vii care inspiră prospețime, dar imaginea de „gustare sănătoasă” poate fi înșelătoare.

Într-adevăr, un iaurt simplu, natural, este benefic pentru digestie și sănătatea oaselor, în timp ce unul cu bomboane și siropuri dulci este mai apropiat de categoria deserturilor. Diferența este dată de cantitatea de zahăr și de gradul de procesare.

Iaurturile de tip „drink”

Iaurturile lichide, de tip „drink”, pot părea o alegere rapidă și convenabilă, mai ales pentru copii sau pentru persoanele care le consumă pe fugă, doar că multe dintre ele conțin cantități mari de zahăr adăugat și arome artificiale.

Textura lichidă face ca produsul să fie consumat rapid, fără a oferi timp organismului să transmită senzația de sațietate și, astfel, aportul caloric poate fi mai mare decât pare la prima vedere.

Care sunt alternativele sănătoase

Pentru cei care vor să aibă partea de proprietățile reale ale unui iaurt, soluția este simplă: alegerea unui iaurt natural, simplu sau grecesc, fără zahăr adăugat. Iar dacă simți nevoia de un gust mai dulce, se pot adăuga fructe proaspete, o linguriță de miere sau nuci. Astfel, controlul asupra cantității de zahăr rămâne în mâinile consumatorului, iar lista de ingrediente este mult mai scurtă și mai clară.

Cel mai nesănătos iaurt din comerț nu este neapărat cel cu un procent mai mare de grăsime, ci cel care combină iaurtul îndulcit cu și mai mult zahăr provenit din bomboane, biluțe de ciocolată sau cereale glazurate.

Așadar, iaurturile de tip „drink”, foarte dulci, și mix-urile cu topping crocant transformă un aliment sănătos într-un desert procesat. Aceste produse ar trebui consumate ocazional, nu zilnic, iar alegerea unui iaurt simplu și natural rămâne cea mai bună variantă pentru o alimentație echilibrată.

