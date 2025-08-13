Prima pagină » Actualitate » Cel mai pesimist scenariu pe frontul din UCRAINA, în opinia lui Ștefan Popescu: Rusia continuă cucerirea teritoriilor până la Nipru

Cel mai pesimist scenariu pe frontul din UCRAINA, în opinia lui Ștefan Popescu: Rusia continuă cucerirea teritoriilor până la Nipru

Ruxandra Radulescu
13 aug. 2025, 16:50, Actualitate
Cel mai pesimist scenariu pe frontul din UCRAINA, în opinia lui Ștefan Popescu: Rusia continuă cucerirea teritoriilor până la Nipru

Ștefan Popescu, doctor în istorie și expert în diplomație culturală, a prezentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, o imagine realistă a frontului din Ucraina și este de părere că ofensiva rușilor va continua până la fluviul Nipru, fiind interesați de „frontiere naturale”. 

Ștefan Popescu a subliniat că implicațiile și efectele războiului asupra Ucrainei sunt foarte profunde și există „probleme, datorate lipsei de resursă umană și a muniției„.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitor la cel mai „pesimist” scenariu, dacă SUA și-ar retrage susținerea, Ștefan Popescu a precizat că nu este exclus ca ofensiva teritorială a Rusiei să continue până la fluviul Nipru, ceea ce înseamnă cucerirea a aproximativ jumătate din suprafața Ucrainei.

„Eroii de canapea în fața laptopului comentează. Oamenii care suportă distrugeri zilnice în Ucraina trebuie să ia o decizie grea. Pe măsură ce timpul trece, consecințele asupra Ucrainei… Toți zic de reconstrucții, de unde dacă războiul nu se termină. Și așa Ucraina are fisuri, probleme, datorate lipsei de resursă umană. Sunt probleme și cu muniția. Linia frontului a ajuns foarte aproape de ultimele bastioane din estul Ucrainei.

Avansul rusesc a putut fi limitat și de faptul că era o densitate mare de orașe, de obiective industriale, în care rezistența era mult mai ușoară. Este greu de crezut că în câmpie, cu câteva sate și orașe mici, ucrainienii vor putea să opună o rezistență și să oprească avansul rușilor. Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată. Eu cred că o să continue războiul până la Nipru. Este o obsesie a rușilor pentru frontiere naturale”, a declarat Ștefan Popescu.

„Obiectivul Rusiei e să facă din Ucraina un stat neviabil”

„Analizele unor observatori din Occident spun că Rusia e mai putermică din punct de vedere militar. Și-a mobilizat foarte bine segmentul militar. A câștigat războiul dronelor. Rusia a inovat în materie de tactică militară. Americanii observă și trag concluziile. Se uită și ei la evidențe. Îmi e foarte teamă că dacă nu se pune stop, consecințele vor fi mai grave pentru Ucraina.

Până la Nipru populația este plecată. Obiectivul Rusiei e să facă din Ucraina un stat neviabil. Cel mai important obiectiv e să distrugă obiectivele militare. Dacă obține cedarea teritoriilor… Garanțiile de securitate cad pe Ucraina.”, a mai precizat Ștefan Popescu.

FOTO: Envato

Citește și

ACTUALITATE Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
18:51
Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
ACTUALITATE La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
18:26
La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
18:21
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
ACTUALITATE Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
18:04
Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
VIDEO George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
17:44
George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
ACTUALITATE Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
17:43
Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
O nouă taxă pentru români. Decizie de la Ministerul Finanțelor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Cum ne-ar putea ajuta cei mai vechi microbi ai Pământului?