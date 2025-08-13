Cel mai pesimist scenariu pe frontul din UCRAINA, în opinia lui Ștefan Popescu: Rusia continuă cucerirea teritoriilor până la Nipru

Ștefan Popescu, doctor în istorie și expert în diplomație culturală, a prezentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, o imagine realistă a frontului din Ucraina și este de părere că ofensiva rușilor va continua până la fluviul Nipru, fiind interesați de „frontiere naturale”.

Ștefan Popescu a subliniat că implicațiile și efectele războiului asupra Ucrainei sunt foarte profunde și există „probleme, datorate lipsei de resursă umană și a muniției„.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitor la cel mai „pesimist” scenariu, dacă SUA și-ar retrage susținerea, Ștefan Popescu a precizat că nu este exclus ca ofensiva teritorială a Rusiei să continue până la fluviul Nipru, ceea ce înseamnă cucerirea a aproximativ jumătate din suprafața Ucrainei.

„Eroii de canapea în fața laptopului comentează. Oamenii care suportă distrugeri zilnice în Ucraina trebuie să ia o decizie grea. Pe măsură ce timpul trece, consecințele asupra Ucrainei… Toți zic de reconstrucții, de unde dacă războiul nu se termină. Și așa Ucraina are fisuri, probleme, datorate lipsei de resursă umană. Sunt probleme și cu muniția. Linia frontului a ajuns foarte aproape de ultimele bastioane din estul Ucrainei. Avansul rusesc a putut fi limitat și de faptul că era o densitate mare de orașe, de obiective industriale, în care rezistența era mult mai ușoară. Este greu de crezut că în câmpie, cu câteva sate și orașe mici, ucrainienii vor putea să opună o rezistență și să oprească avansul rușilor. Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată. Eu cred că o să continue războiul până la Nipru. Este o obsesie a rușilor pentru frontiere naturale”, a declarat Ștefan Popescu.

„Obiectivul Rusiei e să facă din Ucraina un stat neviabil”

„Analizele unor observatori din Occident spun că Rusia e mai putermică din punct de vedere militar. Și-a mobilizat foarte bine segmentul militar. A câștigat războiul dronelor. Rusia a inovat în materie de tactică militară. Americanii observă și trag concluziile. Se uită și ei la evidențe. Îmi e foarte teamă că dacă nu se pune stop, consecințele vor fi mai grave pentru Ucraina. Până la Nipru populația este plecată. Obiectivul Rusiei e să facă din Ucraina un stat neviabil. Cel mai important obiectiv e să distrugă obiectivele militare. Dacă obține cedarea teritoriilor… Garanțiile de securitate cad pe Ucraina.”, a mai precizat Ștefan Popescu.

FOTO: Envato