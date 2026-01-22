Prima pagină » Actualitate » Cel mai subțire iPhone de la Apple a fost micșorat la preț. Cu cât se vinde pe Amazon

22 ian. 2026, 17:14, Actualitate
Este oficial cel mai subțire smartphone produs vreodată de Apple, iPhone Air. Anul trecut, furnizorul de tehnologie a impresionat industria cu unul dintre modelele sale emblematice, cântărind doar 165 g.

În cadrul reducerilor de iarnă Sky, telefonul a fost redus, un avantaj ideal pentru consumatorii care preferă să împartă prețul în loc să cheltuiască sume integral o dată, cum ar fi, de exemplu, tariful de 849 de lire sterline de la Amazon, disponibil la reducere. Acum, costul este de 27 de lire sterline pe lună, în loc de tariful lunar obișnuit de 31 de lire sterline, ceea ce reduce costul pentru cumpărători, publică Daily Star.

Avantajele abonamentului

În plus, există o taxă inițială de 12 lire sterline și se adaugă date. Abonamentul de timp de utilizare abonamentului poate fi, de asemenea, achiziționat la un preț mai mic în cadrul reducerilor, având un abonament la jumătate de preț.

Unul care a atras atenția este abonamentul de 50 GB, care este redus la 10 lire sterline pe lună pentru primele șase luni ale abonamentului. Din luna a șaptea, costul va crește la 20 de lire sterline pentru restul de cinci luni din perioada minimă de 12 luni (după care utilizatorii își pot schimba abonamentul de date dacă doresc).

Partea cu telefonul din abonament, însă, poate fi modificată după 24 de luni fără costuri suplimentare, dar contractul propriu-zis este pe o perioadă de 36 de luni pentru consumatori. Ceea ce poate fi adesea confuz, dar este menționat cu litere mici chiar sub listă

Combinarea tarifului lunar mai ieftin pentru iPhone Air de la Sky cu abonamentul de date îl face mai ieftin decât al concurenților, cum ar fi cel de la O2, de exemplu. Retailerul rival oferă telefonul cu 50 GB de date la 50,32 lire sterline pe lună, cu o taxă inițială de 30 de lire sterline, o diferență mare față de tariful lunar inițial de 37 de lire sterline al Sky (cu pachetul de date).

Concureța acerbă din Coreea

Etichetat drept „mai durabil decât orice alt model” chiar de Apple, nu este cel mai ușor disponibil pe piață. Rivalul apropiat al Samsung, S25 Edge, îl întrece ușor cu dimensiunea sa de 58 mm și greutatea de 163 g.

Rivalul Samsung oferă un ecran mai mare și difuzoare mai bune, dar nu îl întrece pe iPhone Air de la Apple la capitolul performanță. iPhone Air se lasă impresionat pe hârtie prin procesul său și calitatea video.

