Controversat și după moarte. Un fost primar, decedat în urma unui infarct, apare cu paharul în mână pe sediul primăriei

Un primar din Mehedinți face valuri și după moarte. O alegere cel puțin neobișnuită a stârnit reacții într-o localitate din județ. Pe clădirea Primăriei din Gogoșu a apărut, în memoriam, o fotografie a fostului primar Jean Rogoveanu, însă imaginea nu este una protocolară: edilul apare într-un moment relaxat, cu un pahar de vin în mână.

Un fost primar decedat în urma unui infarct apare cu paharul în mână pe sediul primăriei

Nu este clar de ce a fost aleasă tocmai această fotografie pentru a fi expusă pe clădirea instituției, însă imaginea a stârnit deja discuții.

Jean Rogoveanu a murit în toamna anului trecut, după ce a suferit un infarct în mașină, la scurt timp după ce câștigase un nou mandat la alegerile din 2024.

Reamintim că primarul din comuna Gogoșu din județul Mehedinți s-a luptat la alegerile locale cu soția sa, dupa a fost centrul unui nou scandal. A fost acuzat că aruncă cu banii localnicilor și angajează o cheltuială de o jumătate de milion de euro în trei zile pentru organizarea unui festival la care a invitat mai mulți artiști.

De asemena primăria a încheiat 20 de contracte de telefonie mobilă pentru care ar fi trebuit să primească 110 telefoane mobile de ultimă generație. Însă acestea nu au intrat în patrimoniul instituției, ci au fost vândute pe piață, iar prejudiciul se ridică la aproape 500.000 lei. Însă toate aceste scandaluri vin după scandalul monstru dintre primarul Jean Rogoveanu și soția sa. Aceștia s-au certat și s-au bătut de mai multe ori, chiar și în campania electorală, și s-au luptat inclusiv pentru fotoliul de primar. Mandatele sale nu au fost lipsite de controverse. Ultima campanie electorală a fost una atipică, deoarece Rogoveanu s-a confruntat direct la urne chiar cu fosta sa soție.