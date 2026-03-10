🚨 Alte discuții pe buget, niciun consens. Bugetul merge mai departe în forma actuală, iar PSD va depune amendamente: „Ne vedem în Parlament” – SURSE

Discuțiile din coaliție pe tema bugetului nu au dus la un consens, iar negocierile dintre partide au rămas tensionate.

În aceste condiții, proiectul de buget va merge mai departe în forma actuală și va fi trimis în Parlament pentru dezbatere, chiar dacă unele formațiuni din coaliție au semnalat nemulțumiri privind alocările și măsurile incluse. Aici ne referim la PSD, care va primi doar 1,7 miliarde din cele 3,4 miliarde dorite pentru pachetul de solidaritate. Potrivit unor surse politice, Grindeanu i-ar fi zis în timpul ședinței premierului Ilie Bolojan: „Ne vedem în Parlament”.

PSD a anunțat că nu va bloca procedura, dar va încerca să modifice proiectul în Parlament prin depunerea unor amendamente. Social-democrații vor încerca să introducă schimbările dorite în timpul dezbaterilor parlamentare, după ce proiectul va fi oficial transmis Legislativului.

Potrivit surselor politice, s-ar mai căuta o variantă pentru Primăria Capitalei, care, spunea Ciucu, riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie.