Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an

10 mart. 2026, 16:29, Actualitate
Două presupuse figuri clarvăzătoare ar fi putut prezice corect unul dintre cele mai mari evenimente ale anului 2026 de până acum.

Nostradamus și Baba Vanga sunt cunoscuți pentru predicțiile lor referitoare la omenire, care se întind de-a lungul secolelor, relatează Lad Bible.

Deși vizionarul francez este cunoscut ca fiind unul dintre puținii profeți care cred că au avut o stranie dreptate în unele dintre predicțiile lor mult timp după moartea lor, Baba Vanga a reușit să facă același lucru după ce a murit în 1996.

Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect războiul din Iran

Pe de altă parte, Baba Vanga, o mistică bulgară, a vorbit despre multe profeții care aveau să se întâmple în anii de după moartea ei. Însă, ambii au prezis corect că un război va izbucni în 2026.

Nostradamus a prezis și un conflict global în 2025, pe care l-am văzut între Rusia și Ucraina.

Oamenii au rămas însă sceptici în privința predicțiilor lor și a modului în care cuvintele lor ar putea fi interpretate greșit din cauza naturii vagi a unora dintre ele.

Dar un lucru este clar, amândoi au prezis că un „război global” sau un „mare război” va avea loc anul acesta.

Nostradamus a scris: „Șapte luni de război mare, oameni morți din cauza răului / Rouen, Evreux Regele nu va da greș.”

Mulți cred că acest lucru este legat de conflictul în curs din Orientul Mijlociu, deoarece l-au asociat cu o frază anterioară a astrologului, care suna astfel: „În două orașe, vor fi flageluri cum nu s-a mai văzut niciodată”.

Baba Vanga a prevăzut, de asemenea, că vor avea loc „războaie globale”, deoarece ea crede că Pământul s-ar putea să nu cunoască niciodată pacea cu adevărat.

Ea a susținut că în 2026, al Treilea Război Mondial va izbucni, susținând că tensiunile dintre puterile globale vor escalada și că există chiar potențialul ca preluarea Taiwanului de către China să atingă noi culmi.

