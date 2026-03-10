Specialiștii atrag atenția că administrarea medicamentelor după data de expirare poate avea efecte negative asupra sănătății. Termenul înscris pe ambalaj arată perioada până la care producătorul garantează că produsul rămâne sigur și își păstrează eficiența.

După această dată, compoziția substanțelor se poate modifica, iar medicamentul își poate pierde efectul terapeutic. În unele situații, eficiența scade semnificativ sau chiar dispare complet.

Medicii avertizează că utilizarea unor astfel de produse poate însemna că tratamentul nu mai funcționează corespunzător, ceea ce poate duce la agravarea unei boli, mai ales dacă este vorba despre infecții sau afecțiuni serioase.

Ce probleme pot apărea în organism

Consumul de medicamente expirate poate crește riscul de reacții adverse sau complicații. Unele produse pot suferi transformări chimice, iar altele pot permite dezvoltarea bacteriilor, ceea ce le poate modifica modul de acțiune în organism.

În anumite situații, aceste modificări pot face ca medicamentele să devină chiar toxice sau să agraveze simptomele unei boli existente. De aceea, medicii recomandă evitarea utilizării oricărui produs farmaceutic după depășirea termenului de valabilitate.

Un risc important apare în cazul antibioticelor. Dacă acestea sunt administrate după expirare, pot avea o potență mai scăzută și nu mai tratează corect infecția. Acest lucru poate duce la agravarea bolii și la apariția rezistenței bacteriene la antibiotice, o problemă majoră în medicina modernă.

Farmacistul James Reissig explică faptul că, în majoritatea cazurilor, medicamentele nu devin imediat periculoase după expirare, dar își pierd eficiența.

„Foarte puține medicamente devin toxice după data de expirare. Majoritatea își pierd eficacitatea în timp din cauza modificărilor compoziției chimice”, spune specialistul, conform CSID.

Totuși, el avertizează că există situații în care administrarea acestora poate avea consecințe serioase.

„Antibioticele cu potență redusă pot să nu trateze complet o infecție, ceea ce poate duce la îmbolnăviri mai grave și la rezistență la antibiotice”, explică farmacistul.

Cum trebuie păstrate corect medicamentele

Pentru a-și păstra eficiența cât mai mult timp, medicamentele trebuie depozitate în condiții adecvate. Specialiștii recomandă păstrarea lor în locuri uscate și răcoroase, ferite de lumină și de umiditate.

Baia nu este un loc potrivit pentru depozitare, deoarece variațiile de temperatură și umiditatea pot afecta stabilitatea substanțelor active.

Dacă observi că un medicament a depășit termenul de valabilitate, specialiștii recomandă să nu îl mai folosești și să îl elimini corespunzător.

Legislația din România stabilește clar modul în care aceste produse trebuie colectate. Medicamentele expirate sau neutilizate pot fi predate la spitalele publice sau private care au spații special amenajate pentru colectarea acestor deșeuri, conform programului afișat de fiecare unitate medicală.

Pot fi predate orice tipuri de medicamente: produse expirate, ambalaje deteriorate, medicamente retrase de pe piață sau tratamente folosite doar parțial. În cazul unor categorii speciale, precum medicamente citotoxice, citostatice, produse lichide sau cele aflate în recipiente sub presiune, există proceduri speciale de colectare.

