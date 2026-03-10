Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin, unul dintre marii câștigători ai războiului din Iran. Ce avantaje aduce Rusiei noul conflict din Orientul Mijlociu

Vladimir Putin, unul dintre marii câștigători ai războiului din Iran. Ce avantaje aduce Rusiei noul conflict din Orientul Mijlociu

10 mart. 2026, 17:01, Știri externe
Vladimir Putin este unul dintre marii beneficiari ai războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, unde se bazează atât pe avantaje strategice, cât și pe avantaje economice majore, arată POLITICO. Dacă Rusia a început noul an cu o dilemă dureroasă, fiind nevoită să aleagă între războiul din Ucraina sau să riște să-și agraveze economia, Donald Trump i-a oferit soluția lui Putin peste noapte.

Petrolul a fost tot timpul „motorul financiar” al Rusiei, însă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și de Statele Unite asupra celor mai mari companii petroliere ale Moscovei, Lukoil și Rosneft, au afectat grav economia rusească. Veniturile din petrol și gaze reprezintă aproximativ 25-30% din veniturile bugetului federal al Rusiei, iar interdicția de a vinde țiței a redus încasările de la buget. Spre exemplu, în luna ianuarie, încasările din hidrocarburi au scăzut cu 24% față de anul 2025.

China și India, principalii cumpărători ai petrolului rusesc

Sancțiunile internaționale și plafoanele de preț au forțat Rusia să își vândă petrolul cu discounturi semnificative către piețe precum India sau China. Atacurile asupra Iranului și blocada impusă asupra Strâmtorii Ormuz au dus la creșterea prețului petrolului și au stimulat astfel principala sursă de venit a Moscovei. Pentru Rusia, creșterea prețurilor petrolului reprezintă o „bulă de oxigen” neașteptată într-un moment crucial, deoarece costul a patru ani de război din Ucraina amenința să se transforme într-o criză economică internă.

La începutul anului, planul bugetar al Ministerului Finanțelor din Rusia presupunea un nivel de referință de 59 de dolari pe baril de țiței Ural, principalul amestec de export al țării. Principalii cumpărători ai petrolului rusesc, China și India, au achiziționat, încă de la începutul războiului din Ucraina din 2022, petrol cu discounturi considerabile. De la începutul războiului din Golf, pe măsură ce Teheranul a ripostat și conflictul s-a transformat într-un război regional, transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz a stagnat, ceea ce a dus la creșterea prețului petrolului. În prezent,

„Deodată, Moscova a primit acest cadou”, a spus Vladimir Milov, fost ministru adjunct al energiei devenit critic al Kremlinului în exil. „Au primit o gură de oxigen.”

În loc să vândă petrolul la reducere din cauza sancțiunilor occidentale, țițeiul rusesc ar putea obține acum prețuri premium, deoarece principalii cumpărători ai petrolului rusesc, India și China, se grăbesc să își asigure aprovizionarea. Mai mult, aceștia au primit și derogare din partea Statelor Unite.

Europa a făcut o „greșeală strategică” renunțând la petrolul rusesc

Vinerea trecută, Trezoreria SUA a emis o derogare de 30 de zile care permite Indiei să cumpere țiței rusesc pentru „a permite petrolului să continue să intre pe piața globală”. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „Rusia a fost și continuă să fie un furnizor de încredere atât de petrol, cât și de gaze”. Mai mult, consilierul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, s-a lăudat într-o serie de postări pe X că „tsunami-ul șocului petrolier abia începe” și a criticat decizia Europei de a se tăia de la energia rusească, fapt pe care l-a descris ca fiind o „greșeală strategică”.

Războiul din Ucraina nu mai este în centrul atenției

Războiul din Orientul Mijlociu mai aduce un beneficiu Moscovei. Conflictul dintre Iran și SUA a mutat centrul de interes al comunității internaționale și al presei de la invazia rusă din Ucraina către Orientul Mijlociu. Mai mult, un conflict prelungit în Orientul Mijlociu riscă să „înghită” resursele americane într-o nouă mlaștină militară, reducând capacitatea SUA de a descuraja Rusia în Europa sau China în Asia. Statele Unite vor epuiza stocurile de arme pe care Ucraina se baza în războiul împotriva Iranului.

China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului

Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic

Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei

