Jinny Lu, o cățelușă din rasa mops salvată din Coreea de Sud, a primit titlul de „cel mai urât câine din lume” în cadrul unui concurs anual desfășurat în statul american California. Pe lângă titlul inedit, victoria patrupedului i-a adus stăpânei sale un premiu substanțial în valoare de 5.000 de dolari.
Câștigătoarea celei de-a 50-a ediții a competiției, organizată la Târgul Sonoma din orașul Santa Rosa, a impresionat juriul cu trăsăturile sale unice. Potrivit jurnaliștilor de la Euronews, cățelușa a fost salvată din Coreea de Sud, înainte de a fi adoptată și adusă pe continentul American.
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Podiumul competiției canine din California
Lupta pentru primul loc a fost una strânsă, zeci de animale cu înfățișări atipice fiind înscrise în competiție. Pe locul al doilea s-a clasat Pinky, un metis albino de Pomeranian cu Chihuahua.
Locul al treilea a fost ocupat de Otto, un alt metis de Chihuahua, a cărui clasare i-a asigurat proprietarului un premiu de 2.000 de dolari.
Un semnal de alarmă pentru încurajarea adopțiilor
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Dincolo de latura amuzantă și de titlurile virale, concursul „Cel mai urât câine din lume” are o misiune extrem de serioasă: își propune să atragă atenția asupra importanței adopției și să evidențieze beneficiile unui cămin iubitor pentru câinii salvați din adăposturi sau din situații de abuz.
Printre concurenții din acest an s-a numărat și Clara, un câine din rasa Chinezesc cu creastă în vârstă de 12 ani, care a călătorit tocmai din Polonia alături de stăpâna sa pentru a participa la eveniment.
Proprietara a subliniat că miza financiară nu a reprezentat principala motivație pentru a traversa oceanul și a veni cu câinele la concurs. Ea a adăugat că, dacă mediatizarea acestui concurs reușește să încurajeze măcar o singură persoană să adopte un câine dintr-un adăpost, atunci adevăratul scop al competiției a fost atins.