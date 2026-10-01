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Cătălin Predoiu compară alegerile anticipate cu scufundarea Titanicului: „Ar folosi celor care nu ne doresc binele”

Elena Popescu
Cătălin Predoiu compară alegerile anticipate cu scufundarea Titanicului:
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Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne, lansează un avertisment după eșecul Guvernului Mureșan în Parlament și compară actuala criză politică din România cu drumul Titanicului spre iceberg.

Liberalul susține că organizarea alegerilor anticipate ar prelungi instabilitatea și ar putea avea consecințe economice grave. În opinia sa, soluția este refacerea fostei coaliții și revenirea acesteia la guvernare. Mesajul lui Cătălin Predoiu vine după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

”Titanicul s-a scufundat pentru că nu au văzut icebergul decât prea târziu. Se știe astăzi de ce. În principiu, din superficialitate și neglijență. În cazul nostru, situația este cu atât mai greu de înțeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu știe că este acolo.

Și totuși, liderii partidelor nu reușesc să găsească o cale de înțelegere pentru a schimba cursul înainte ca impactul să devină inevitabil și dezastrul imposibil de evitat.

Pe Titanic, înainte de dezastru, mulți erau preocupați să ocupe un loc mai în față la spectacolul ce urma să fie oferit de o orchestră. Pe Titanicul politicii naționale, preocuparea unora dintre cei aflați în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în față la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: ”Anticipatele”. Fiecare speră la ”x” procente în plus după ”Anticipate” și la un loc mai în față. Dar, așa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colectivă, tot astfel mulți dintre politicienii de astăzi vor fi măturați de valul anticipatelor”, a scris Cătălin Predoiu pe pagina sa de Facebook.

”Riscăm o scufundare economică generală”

Predoiu avertizează că prelungirea crizei prin organizarea de alegeri anticipate ar putea provoca ceea ce el numește o ”scufundare economică generală”, care ar afecta populația și companiile românești. Afirmația reprezintă evaluarea politică a ministrului interimar, nu o prognoză economică certă. În opinia sa, calculele electorale riscă să ignore consecințele unei perioade suplimentare de instabilitate. Cătălin Predoiu spune explicit și care este soluția pe care o susține: partidele fostei coaliții să lase deoparte conflictele și să revină împreună la guvernare.

”Problema este că, prelungind instabilitatea politică prin anticipate, riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci țara, cetățenii ei și companiile românești. Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz. Partenerilor noștri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici și ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiți, irelevanți, vulnerabili și lipsiți de un viitor mare. 

Deci, aceasta nu mai este doar o afacere a politicienilor; este o ruletă (rusească?!) care ne va costa scump pe toți. Sunt lucruri la care liderii și oamenii politici trebuie să se gândească înainte de a-și calcula procentele viitoare, dacă sunt și oameni de stat. Și dacă se gândesc cu adevărat, în primul rând, la cetățeni, așa cum declară. Partidele fostei coaliții au primit din partea românilor, în 2025, o șansă la care au contribuit prea puțin sau deloc.

Dar, odată cu această șansă, au primit și o responsabilitate: să securizeze economic, social, politic, militar și strategic România. Responsabilitate la care s-au angajat public față de români, după cum o mărturisesc declarațiile liderilor la formarea coaliției, în 2025. În linie cu această obligație morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare și să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanțele publice, creștere economică, securitate națională”, a mai spus politicianul.

”Nimeni nu are dreptul să își permită o crimă sau o astfel de eroare cu privire la destinele țării”

Potrivit liberalului, formațiunile care au guvernat împreună în 2025 și-au asumat atunci responsabilitatea de a asigura stabilitatea economică, socială, politică, militară și strategică a țării. El descrie refacerea fostei coaliții drept „soluția rațională” pentru evitarea unei perioade și mai lungi de instabilitate.

”Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanții lor de la toate nivelurile și, în ultimă instanță, de fiecare membru de partid să își găsească în interior forța morală de a-și depăși dezamăgirile și orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să își depășească antipatiile și mizele personale sau de partid și să adopte soluția rațională: evitarea dezastrului general și refacerea fostei coaliții.

Când icebergul este deja la vedere, lupta pentru cel mai bun loc pe punte nu mai este politică. Este iresponsabilitate. Cum spune celebra formulă atribuită lui Talleyrand: „C’est pire qu’un crime, c’est une faute.” Nimeni nu are dreptul să își permită o crimă sau o astfel de eroare cu privire la destinele țării”, a încheiat Predoiu.

Cabinetul a primit miercuri 182 de voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă”, în condițiile în care avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD a fost prezent în sală, dar nu a votat, iar parlamentarii AUR nu au participat la vot.

Organizarea alegerilor anticipate nu rezultă automat din respingerea unui Guvern. Constituția îi permite președintelui să dizolve Parlamentul, după consultările prevăzute de lege, dacă Legislativul nu acordă votul de încredere pentru formarea unui Guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

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