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Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu a doua zi după votul din Parlament: „A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”

Elena Popescu
Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu a doua zi după votul din Parlament:
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Siegfried Mureșan lansează un atac dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, la o zi după ce Cabinetul propus de el nu a obținut votul de încredere al Parlamentului.

Liberalul îl numește pe liderul social-democrat ”premierul OUG 13” și acuză PSD că nu ar fi avut niciodată intenția de a susține Guvernul propus de PNL, USR și UDMR. Mureșan susține că social-democrații ar fi căutat doar ”pretexte” pentru a respinge Executivul.

Fostul premier desemnat a publicat joi dimineață un mesaj în care atacă atitudinea liderului PSD din timpul ședinței de învestitură și îl acuză că a părăsit plenul înaintea votului.

”Premierul OUG 13 mi-a îndeplinit pe deplin așteptările ieri în parlament. A fost exact așa cum ne așteptam de la el: a venit, a glumit, a mințit, și apoi a fugit.
Deși este președintele Camerei Deputaților, a întors spatele plenului Parlamentului înainte de vot. Vitejie ca în noaptea OUG 13”, a scrie Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Mureșan, despre Grindeanu: ”A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”

Atacul lui Mureșan nu se oprește la Sorin Grindeanu. Liberalul acuză întregul PSD că negocierile și discuțiile din ultimele săptămâni nu ar fi avut drept obiectiv găsirea unei formule pentru susținerea noului Executiv.

”Am realizat cu toții acum că intenția PSD-ului nu a fost niciodată de a vota un guvern serios pentru România. Au căutat doar pretexte pentru a nu vota. Intenția lor a fost să ne contamineze în aceste două săptămâni. E important că nu ne-am lăsat contaminați”, afirmă Siegfried Mureșan.

Înaintea votului, PSD anunțase oficial că nu va susține Cabinetul Mureșan.

Guvernul Mureșan a primit doar 182 de voturi

Atacul vine după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri, 30 septembrie, de Parlament. La votul secret cu bile au fost înregistrate 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului erau necesare minimum 233 de voturi.

După eșecul învestiturii, Sorin Grindeanu a transmis că partidele ar trebui să revină la negocieri pentru găsirea unei soluții la criza politică și i-a cerut președintelui Nicușor Dan să inițieze rapid consultări.

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