Mesajul lui Nicușor Dan pentru președintele Cehiei, Petr Pavel, după vizita oficială la Praga

Președintele Nicușor Dan a transmis concluziile vizitei oficiale în Cehia, unde s-a întâlnit cu președintele Petr Pavel. Liderul de la Cotroceni i-a mulțumit lui Petr Pavel pentru primire și a reiterat că relația dintre cele două țări este una solidă, bazată pe interese comune și încredere, se arată într-o postare pe Facebook a șefului de stat.

„Mulțumesc, Petr Pavel, pentru primirea călduroasă la Praga și pentru dialogul deschis. Relația dintre România și Cehia este una foarte bună, construită pe prietenie, încredere și interese comune”, a transmis Nicușor Dan.

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Nicușor Dan a discutat cu președintele Cehiei despre consolidarea securității pe flancul Estic

În cadrul vizitei oficiale la Praga, Nicușor Dan a discutat cu președintele Petr Pavel despre consolidarea colaborării dintre cele state, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel NATO. Una dintre temele dezbătute a fost securitatea, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina.

„Am discutat despre modalitățile de aprofundare a cooperării noastre la toate nivelurile, atât bilateral, cât și în cadrul UE și NATO, cu un accent deosebit pe securitate, pe amenințările generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe dezvoltarea industriilor noastre de apărare”, a afirmat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni și președintele Petr Pavel au discutat despre consolidarea securității pe flancul Estic al NATO, dar și despre o cooperare mai strânsă între statele Uniunii Europene, în acest sens.

„Am subliniat importanța consolidării Flancului Estic al NATO, precum și a unei solidarități și coeziuni sporite în Europa, pentru a ne proteja viitorul comun și pentru a consolida capacitatea Uniunii Europene de a răspunde provocărilor globale actuale”, a precizat Nicușor Dan.

În timpul discuțiilor cu liderul de la Praga, Nicușor Dan a pus accent pe rolul important al comunității cehe din România, în prietenia dintre cele două țări.

„De asemenea, am evidențiat contribuția valoroasă a importantei comunități românești din Republica Cehă și a minorității cehe din România. În urmă cu două zile, România a marcat Ziua Limbii Cehe, în semn de recunoaștere a contribuției minorității cehe, a cărei limbă, cultură și tradiții îmbogățesc patrimoniul nostru cultural național și constituie o bază durabilă a prieteniei româno-cehe.

Totodată, mi-am exprimat aprecierea pentru recunoașterea de către autoritățile cehe a sacrificiului și a rolului semnificativ al Armatei Române în eliberarea Cehoslovaciei la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, pentru această cauză jertfindu-și viața zeci de mii de militari români”, a mai precizat Nicușor Dan.