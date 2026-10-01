Rareș Bogdan anunță și distrugerea transporturilor, după HoReCa și construcții. Pe cine dă vina europarlamentarul liberal

Rareș Bogdan avertizează, pe o rețea de socializare, că sistemul informatic care ar fi trebuit să monitorizeze transporturile rutiere s-a blocat, chiar astăzi, când trebuia să intre în funcțiune. „Bolojan și Miruță îi omoara și pe transportatori!”, a scris europarlamentarul liberal care atenționează că o amânare a accesării softului ar duce la scumpirea transportului rutier. „Plus amenzile date din cauza incompetenței celui mai nociv guvern!”, a adăugat Bogdan. Noi reguli pentru șoferii și transportatorii care circulă pe drumurile din România s-au pus în aplicare astăzi, așa încât rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo să fie gestionate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

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„Crește costul transportului de marfă”

Bolojan și Miruță îi omoara și pe transportatori! Incredibil!! TollRo, sistemul de taxare rutieră intrat în vigoare azi-noapte, e blocat. Nu s-au putut cumpăra tichete, aplicația nu merge, iar amenzile vor curge! Cine nu poate demonstra kilometrii parcurși, pac amendă!”, a scris Rareș Bogdan, pe Facebook.

„Incompetența celui mai nociv guvern”

„După ce au distrus HoReCa și construcțiile, distrug și transporturile! CNAIR cere amânare cu 6 luni, iar Miruță și Bolojan zic ca nu pot, căci sunt interimari!!! Pac! Pac! Pac! Crește costul transportului de marfa cu 8%. Plus amenzile date din cauza incompetenței celui mai nociv guvern!”

Pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, taxa este calculată în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului. Noul sistem de taxare rutieră a intrat în funcțiune după încheierea perioadei de testare. Platforma a fost testată în condiții reale începând cu 15 septembrie, iar CNAIR susține că funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate înainte de lansarea oficială. Acum CNAIR cere amânarea cu șase luni a intrării în funcțiune a platformei.