Prima pagină » Actualitate » Cristela Georgescu, primul mesaj după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu vă temeți! Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt”

Cristela Georgescu, primul mesaj după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu vă temeți! Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt”

Elena Popescu
Cristela Georgescu, primul mesaj după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu vă temeți! Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristela Georgescu a transmis primul mesaj public după arestarea preventivă a soțului său, Călin Georgescu. Într-o postare însoțită de imagini cu susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale adunați în fața Arestului Central din București, aceasta le-a mulțumit celor prezenți și a făcut apel la credință, rugăciune și speranță.

Mesajul Cristelei Georgescu vine după ce susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat pentru a doua noapte consecutiv în fața Arestului Central al Poliției Capitalei.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după decizia definitivă pronunțată marți, 29 septembrie, de Curtea de Apel București. Georgescu este acuzat într-un dosar în care procurorii susțin că un om de afaceri ar fi fost înșelat cu 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu neagă acuzațiile.

A doua noapte de protest în fața Arestului Central

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, pe timpul nopții, în fața Arestului Central din București, unde fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv. Manifestanții au fluturat steaguri tricolore și au scandat, iar printre cei prezenți s-a aflat și naistul Nicolae Voiculeț, care a cântat în mijlocul mulțimii.

Soția lui Călin Georgescu a ales să le transmită acestora un mesaj centrat pe credință și solidaritate.

Cristela Georgescu: ”A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua”

”30 septembrie 2026. A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. „Nu vă temeți!” – cuvinte puternice din Sfânta Evanghelie… Să nu subestimăm puterea rugăciunii și a postului. Cu credintă, cu nădejde și cu dragoste, mergem înainte… Împreună! Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre… În bunătatea Sa nemăsurată, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc cu inima, familie mare!”, a scris Cristela Georgescu.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Instanța a admis contestația formulată de DIICOT împotriva măsurii controlului judiciar, iar hotărârea este definitivă.

După pronunțarea deciziei, Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și transportat la Arestul Central. Susținătorii săi s-au strâns în fața instituției încă din seara în care acesta a fost încarcerat, iar manifestațiile au continuat și în noaptea următoare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE CTP îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă suveranitatea României
12:19
CTP îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă suveranitatea României
VIDEO Patrick André de Hillerin este condus astăzi pe ultimul drum. Colegii din presă îi prezintă un ultim omagiu. Cora Munteanu: „Opera lui va rămâne”/ Val Vâlcu: „Un om amuzant și foarte deștept”
11:58
Patrick André de Hillerin este condus astăzi pe ultimul drum. Colegii din presă îi prezintă un ultim omagiu. Cora Munteanu: „Opera lui va rămâne”/ Val Vâlcu: „Un om amuzant și foarte deștept”
ECONOMIE Ministrul Finanțelor anunță menținerea reducerii de 25% a accizei la motorină și în perioada 1–15 octombrie
11:39
Ministrul Finanțelor anunță menținerea reducerii de 25% a accizei la motorină și în perioada 1–15 octombrie
NEWS ALERT Sistemul de tarifare TollRo s-a stricat din prima zi de funcționare. Anunțul CNAIR pentru șoferi
11:01
Sistemul de tarifare TollRo s-a stricat din prima zi de funcționare. Anunțul CNAIR pentru șoferi
REACȚIE Cătălin Predoiu compară alegerile anticipate cu scufundarea Titanicului: „Ar folosi celor care nu ne doresc binele”
10:03
Cătălin Predoiu compară alegerile anticipate cu scufundarea Titanicului: „Ar folosi celor care nu ne doresc binele”
REACȚIE Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu a doua zi după votul din Parlament: „A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”
09:17
Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu a doua zi după votul din Parlament: „A venit, a glumit, a mințit și apoi a fugit”
Mediafax
Pieptenele PLIN de SÂNGE. Mărturia CUTREMURĂTOARE a unei legende a sportului
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Facultatea îți poate influența pensia. Ce sumă se poate adăuga după 3 ani de studii
Digi24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Ce se întâmplă doctore
De ce mulți români pun folie cu bule pe geamuri când vine frigul. Poate ajuta la păstrarea căldurii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vrei să faci detailing auto acasă? Lidl are mașina de lustruit PARKSIDE la 129 de lei
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
A devenit lumea un al doilea Babel? De ce oamenii comunică permanent, dar se înțeleg tot mai puțin
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
FLASH NEWS UE respinge cererea Ucrainei de finanțare suplimentară și îi cere implementarea reformelor promise: „Avem senzația că udăm deșertul”
12:20
UE respinge cererea Ucrainei de finanțare suplimentară și îi cere implementarea reformelor promise: „Avem senzația că udăm deșertul”
EXCLUSIV Cui folosește arestarea lui Călin Georgescu. Silviu Predoiu: Duce la martirizarea unui personaj menit să fie secundar/La nivelul conducerii AUR nu dau doi bani pe el
12:10
Cui folosește arestarea lui Călin Georgescu. Silviu Predoiu: Duce la martirizarea unui personaj menit să fie secundar/La nivelul conducerii AUR nu dau doi bani pe el
VIDEO Marian Vanghelie, la protestul pentru eliberarea lui Călin Georgescu: Eu nu mă tem de nimic pe lumea asta
12:00
Marian Vanghelie, la protestul pentru eliberarea lui Călin Georgescu: Eu nu mă tem de nimic pe lumea asta
INFRASTRUCTURĂ Petronela Șfabu: „Ne dorim ca Centrul Cultural Buftea să fie un spațiu viu, al comunității”
11:50
Petronela Șfabu: „Ne dorim ca Centrul Cultural Buftea să fie un spațiu viu, al comunității”
INFRASTRUCTURĂ Vicențiu Voicu: „Cel mai important este educația. Prin colectarea selectivă putem reduce costurile pentru cetățeni”
11:46
Vicențiu Voicu: „Cel mai important este educația. Prin colectarea selectivă putem reduce costurile pentru cetățeni”
FLASH NEWS Ghețarii Elveției dispar într-un ritm dramatic: aproape 2.200 de miliarde de litri de apă s-au pierdut în trei luni din Alpi: „Probabil că nu vor mai exista peste 10 – 15 ani”
11:43
Ghețarii Elveției dispar într-un ritm dramatic: aproape 2.200 de miliarde de litri de apă s-au pierdut în trei luni din Alpi: „Probabil că nu vor mai exista peste 10 – 15 ani”

Cele mai noi

Trimite acest link pe