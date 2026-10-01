Cristela Georgescu, primul mesaj după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu vă temeți! Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt”

Cristela Georgescu a transmis primul mesaj public după arestarea preventivă a soțului său, Călin Georgescu. Într-o postare însoțită de imagini cu susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale adunați în fața Arestului Central din București, aceasta le-a mulțumit celor prezenți și a făcut apel la credință, rugăciune și speranță.

Mesajul Cristelei Georgescu vine după ce susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat pentru a doua noapte consecutiv în fața Arestului Central al Poliției Capitalei.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după decizia definitivă pronunțată marți, 29 septembrie, de Curtea de Apel București. Georgescu este acuzat într-un dosar în care procurorii susțin că un om de afaceri ar fi fost înșelat cu 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu neagă acuzațiile.

A doua noapte de protest în fața Arestului Central

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, pe timpul nopții, în fața Arestului Central din București, unde fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv. Manifestanții au fluturat steaguri tricolore și au scandat, iar printre cei prezenți s-a aflat și naistul Nicolae Voiculeț, care a cântat în mijlocul mulțimii.

Soția lui Călin Georgescu a ales să le transmită acestora un mesaj centrat pe credință și solidaritate.

Cristela Georgescu: ”A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua”

”30 septembrie 2026. A trecut o noapte. Împreună. Începe a doua. Sub Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. „Nu vă temeți!” – cuvinte puternice din Sfânta Evanghelie… Să nu subestimăm puterea rugăciunii și a postului. Cu credintă, cu nădejde și cu dragoste, mergem înainte… Împreună! Dumnezeu vede. Dumnezeu știe. Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio lacrimă și niciun suspin al inimilor noastre… În bunătatea Sa nemăsurată, Dumnezeu are întotdeauna ultimul cuvânt. Mulțumesc cu inima, familie mare!”, a scris Cristela Georgescu.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Instanța a admis contestația formulată de DIICOT împotriva măsurii controlului judiciar, iar hotărârea este definitivă.

După pronunțarea deciziei, Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și transportat la Arestul Central. Susținătorii săi s-au strâns în fața instituției încă din seara în care acesta a fost încarcerat, iar manifestațiile au continuat și în noaptea următoare.