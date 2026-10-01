Oamenii strânși la Arestul Central, în sprijinul lui Călin Georgescu, au cântat Imnnul Național în frunte cu naistul Nicolae Voiculeț

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, pe timpul nopții, în fața Arestului Central din București, unde fostul candidat la Președinție se află în arest preventiv.

Manifestanții au fluturat steaguri tricolore și au scandat lozinci precum ”Libertate”, ”Turul doi, înapoi”. Printre cei prezenți s-a aflat și naistul Nicolae Voiculeț, care a interpretat imnul României la nai, în mijlocul mulțimii. Artstul le-a cerut celor prezenți să cânte alături de el.

”Vreau toata lumea, împreună cu mine, să cântăm ceea ce un președinte trebuie să asculte. Întru gloria Mântuitorului Lumii, Iisus Hristos, a martirilor și eroilor României, pentru președintele României, Călin Georgescu”, a spus Nicolae Voiculeț.

Protestul a continuat în noapte, susținătorii lui Călin Georgescu rămânând în fața Arestului Central.

Călin Georgescu este arestat pentru 30 de zile

Completul de divergență a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, după ce Curtea de Apel București a analizat contestația DIICOT.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.