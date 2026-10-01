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Nicușor Dan a participat la deschiderea anului universitar 2026-2027, la Facultatea de Istorie. Ce mesaj le-a transmis studenților

Luiza Dobrescu
Nicușor Dan a participat la deschiderea anului universitar 2026-2027, la Facultatea de Istorie. Ce mesaj le-a transmis studenților
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Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un mesaj studenților și cadrelor didactice, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027, organizată la Facultatea de Istorie a Universității din București. Șeful statului a vorbit despre importanța cunoașterii și despre necesitatea ca mediul academic să fie mai prezent în dezbaterile din societate.

Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul „Nicolae Iorga”, de pe Bulevardul Regina Elisabeta, iar cu această ocazie a fost inaugurat și sediul restaurat al Facultății de Istorie, situat în Palatul Universității din București.

Nicușor Dan a ajuns la eveniment în jurul orei 09:40, iar înainte de a se așeza la masa vorbitorilor a cerut ca cineva să îi aducă carnețelul, chiar dacă șeful statului nu și-a notat nimic în el pe parcusrul evenimentului.

Șeful statului a spus că revine „cu mare emoție” în instituția care l-a format și a felicitat universitatea pentru rolul pe care îl are în învățământul superior românesc.

„De fiecare dată revin cu mare emoție în această instituție care m-a format și nu numai ca matematician. O să felicit Universitatea din București pentru că este un centru de excelență în învățământul superior românesc și reușește să se adapteze la cerințele societății și pieței economice, care au o dinamică tot mai accentuată”, a transmis președintele.

Nicușor Dan: „Trebuie fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este”

Președintele a vorbit și despre importanța dezvoltării unei „societăți a cunoașterii”, în care deciziile să fie fundamentate pe informații validate științific. El a făcut referire și la modul în care informațiile circulă în prezent în societate și a subliniat că mediul academic trebuie să fie prezent în spațiile în care au loc dezbaterile publice.

Cred că este important, poate, miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii, în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei; o societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute; în care raportarea cetățenilor la propria sănătate se face prin raportare la cunoașterea medicală; raportarea cetățenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică.

Și pentru asta cred că trebuie fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri. Dar dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este — de exemplu, 9 milioane de români e TikTok — atunci vom fi în două realități paralele și decizia, sau direcția în care societatea merge, va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric sau financiar. Și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.

Acest îndemn este pentru cadrele didactice: îndemnul meu este ca, pe specialitatea fiecăruia, să ne manifestăm pe locurile în care dezbaterile din societate există.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru studenți: „Profitați de acești ani!”

La finalul discursului, președintele s-a adresat studenților și și-a amintit de un sfat primit de la profesorul său de doctorat.

Iar pentru studenți, din nou, aducându-mi aminte când am venit la ceremonia de la Facultatea de Matematică, îmi aduc aminte de ce mi-a spus profesorul meu de doctorat: «Nici nu-ți dai seama cât timp ai. Profitați de acești ani!»”

Cunoașterea este una dintre cele mai mari bucurii ale vieții umane. Este un timp pe care îl aveți pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitați de timpul ăsta cât puteți și mult succes tuturor!”, a transmis Nicușor Dan.

La festivitate au participat și rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, precum și decanul Facultății de Istorie, conf. univ. dr. Matei Gheboianu, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltan, ministrul Mihai Dimian.

Nicușor Dan a avut, ieri, o vizită oficială în Cehia

Participarea președintelui la festivitatea de deschidere a anului universitar are loc la o zi după vizita oficială efectuată în Cehia, la invitația președintelui ceh Petr Pavel. Miercuri, Nicușor Dan a fost primit la Castelul Praga de Petr Pavel.

În cadrul vizitei, președintele României a avut întrevederi și cu premierul ceh, Andrej Babiš, precum și cu președinții celor două Camere ale Parlamentului de la Praga.

Discuțiile au vizat relațiile bilaterale dintre România și Cehia, cooperarea în domeniul securității și apărării, precum și teme europene și economice.

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