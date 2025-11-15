Cel puțin nouă morți, după detonarea accidentală a unor explozibili la o secție de poliție din India: „Nu este un atac terorist”

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite după ce o cantitate de explozibili confiscați a explodat într-o secție de poliție din Srinagar, principalul oraș din Kashmirul administrat de India. Majoritatea celor care au fosy uciși sunt polițiști. Autoritățile au transmis că nu este un atac terorist.

Depozitul a explodat vineri noaptea la o secție de poliție din zona Nowgam, la sud de Srinagar. De asemenea, o sursă anonimă a declarat agenției de știri Reuters că se fac eforturi de identificare, deoarece unele cadavre „au fost complet arse”.

„Intensitatea exploziei a fost atât de mare încât unele părți ale cadavrelor au fost recuperate din casele din apropiere, la aproximativ 100-200 de metri distanță de secția de poliție”, a spus sursa.

Majoritatea celor uciși erau polițiști și membri ai echipei medico-legale ce examinau explozivii în momentul detonării, au spus și surse anonime pentru postul de televiziune indian NDTV. De asemenea, doi funcționari ai administrației din Srinagar au murit în explozie.

Cu cinci persoane încă în stare critică, numărul morților ar putea continua să crească, conform mass-media.

„Nu este un atac terorist. Poliția spune că este un incident foarte nefericit”, a declarat Aditya Raj Kaul, redactor-șef al NDTV, într-o postare pe rețelele sociale. „Explozia s-a produs în momentul în care echipa criminalistică și poliția verificau materialele explozive depozitate la secția de poliție”, a spus el.

sursă foto: Europa Press

Autorul recomandă:

Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite