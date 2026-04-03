Cele 7 trepte ale postului ortodox. Ce înseamnă post aspru şi post uscat și cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mânăstiri

Sursă foto: colaj Envato

Postul Paștelui din Săptămâna Mare este considerat a fi cel mai strict din an, iar în mănăstiri se respectă reguli speciale, cum ar fi postul aspru și postul uscat, două forme de abstinență cu reguli stricte.

Ce înseamnă post aspru

Postul aspru este cea mai severă formă de post din tradiția ortodoxă și presupune abținerea totală de la mâncare și băutură pentru o anumită perioadă de timp, de obicei până seara sau chiar o zi întreagă. În mănăstiri, postul aspru este ținut în special în zilele cu încărcătură spirituală foarte mare, precum Vinerea Mare, dar scopul său nu este doar abstinența fizică, ci și o concentrare profundă asupra rugăciunii și a reflecției, potrivit Observator TV.

Ce înseamnă post uscat

Postul uscat, cunoscut și ca „ajunare”, presupune consumul de alimente simple, nepreparate termic și fără ulei, în această categorie intrând alimente precum pâinea, fructele, legumele crude, semințele și nucile.

Așadar, nu se consumă mâncăruri gătite, iar mesele sunt reduse și foarte simple, fiind o formă de post mai blândă decât postul aspru, dar tot una strictă, comparativ cu alimentația obișnuită din timpul postului.

Cele 7 trepte ale postului ortodox

În tradiția ortodoxă, postul nu este identic în fiecare zi sau perioadă și, de aceea, există mai multe trepte, adică niveluri de restricție alimentară, care variază în funcție de importanța zilei și de perioada liturgică. Acestea arată cât de strict este postul și ce alimente sunt permise sau interzise, după cum urmează:

  1. Dezlegare la toate (fără post) – Este nivelul fără restricții, când se pot consuma toate alimentele, inclusiv carne, lapte și ouă. Nu este considerat post propriu-zis, dar face parte din alternanța perioadelor alimentare.
  2. Dezlegare la pește – Este una dintre cele mai ușoare forme de post. Se permite consumul de pește, ulei și vin, chiar dacă este perioadă de post. Apare în zile importante, cum ar fi Buna Vestire sau Floriile.
  3. Dezlegare la ulei și vin – În această treaptă, nu se consumă carne, lactate sau ouă, dar sunt permise mâncărurile gătite cu ulei și vinul.
  4. Post fără ulei (post obișnuit) – Se consumă doar alimente de origine vegetală, fără ulei. Mâncarea poate fi gătită sau simplă, dar fără grăsimi.
  5. Post uscat – Presupune consumul de alimente simple, nepreparate termic sau foarte puțin procesate: pâine, fructe, legume crude, nuci, semințe. Este o formă mai strictă de post.
  6. Ajunare – Este o formă severă de post, în care se mănâncă o singură dată pe zi, de obicei spre seară, iar cantitatea de hrană este redusă.
  7. Post aspru (post negru) – Cea mai strictă formă de post. Nu se consumă nici mâncare, nici apă pentru o perioadă determinată. Este ținut mai ales în zile cu mare încărcătură spirituală, precum Vinerea Mare.

Cum se ţine postul din Săptămâna Mare în mănăstiri

Săptămâna Mare este o perioadă de maximă intensitate spirituală în mănăstiri, postul fiind ținut cu strictețe, iar regulile alimentare sunt însoțite de slujbe lungi și rugăciuni zilnice.

În general, călugării reduc mesele la una pe zi sau chiar mai puțin, respectă postul uscat în majoritatea zilelor şi țin post aspru în zilele cele mai importante, cum ar fi Vinerea Mare. Dar, pe lângă alimentație, accentul cade pe liniște, meditație și participarea la slujbele dedicate Patimilor lui Iisus Hristos.

În concluzie, postul nu este doar o regulă alimentară, ci o practică spirituală, fiind legată de rugăciune, de autocontrol și de apropierea de Dumnezeu. De asemenea, prin respectarea acestor trepte, credincioșii învață disciplina, răbdarea și echilibrul interior.

