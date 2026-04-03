Programul slujbelor de Paşte la Patriarhie. Când încep Deniile. Când se ia Lumina în noaptea de Înviere

Patriarhia Româna, prin Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a anunțat vineri programul slujbelor care vor fi oficiate în sfântul lăcaș în Săptămâna Pătimirilor și Săptămâna Luminată.

Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas.

Programul slujbelor este următorul:

Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului (5–11 Aprilie 2026)

Duminica Floriilor
7:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sf. Liturghie
17:00 – Denie

Sfânta și Marea Luni
7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii
10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite
17:00 – Denie

Sfânta și Marea Marți
7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii
10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite
17:00 – Denie

Sfânta și Marea Miercuri
7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii
10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite
17:00 – Denie

Sfânta și Marea Joi
7:00 – Ceasurile
9:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia
17:00 – Denia celor 12 Sf. Evanghelii

Sfânta și Marea Vineri
7:00 – Ceasurile Împărătești
9:00 – Vecernia scoaterii Sf. Epitaf
17:00 – Denia Prohodului Domnului și procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Patriarhale

Sfânta și Marea Sâmbătă
8:00 – Ceasurile
10:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia
13:30 – 19:30 Catedrala Patriarhală va fi închisă
23:30 – Canonul Sâmbetei celei Mari

Săptămâna Luminată (11–18 Mai 2026)

Duminica Învierii (Sf. Paști)
00:00 – Utrenia Învierii și Sf. Liturghie
12:00 – A doua Înviere

Luni
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Marți
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Miercuri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Joi
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Vineri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Sâmbătă
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia
18:00 – Acatistul Învierii

În Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți (parastase).

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe