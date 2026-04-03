Patriarhia Româna, prin Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a anunțat vineri programul slujbelor care vor fi oficiate în sfântul lăcaș în Săptămâna Pătimirilor și Săptămâna Luminată.

Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas.

Programul slujbelor este următorul:

Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului (5–11 Aprilie 2026)

Duminica Floriilor

7:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sf. Liturghie

17:00 – Denie

Sfânta și Marea Luni

7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii

10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite

17:00 – Denie

Sfânta și Marea Marți

7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii

10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite

17:00 – Denie

Sfânta și Marea Miercuri

7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii

10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite

17:00 – Denie

Sfânta și Marea Joi

7:00 – Ceasurile

9:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia

17:00 – Denia celor 12 Sf. Evanghelii

Sfânta și Marea Vineri

7:00 – Ceasurile Împărătești

9:00 – Vecernia scoaterii Sf. Epitaf

17:00 – Denia Prohodului Domnului și procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Patriarhale

Sfânta și Marea Sâmbătă

8:00 – Ceasurile

10:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia

13:30 – 19:30 Catedrala Patriarhală va fi închisă

23:30 – Canonul Sâmbetei celei Mari

Săptămâna Luminată (11–18 Mai 2026)

Duminica Învierii (Sf. Paști)

00:00 – Utrenia Învierii și Sf. Liturghie

12:00 – A doua Înviere

Luni

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:30 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Marți

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:30 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Miercuri

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:00 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Joi

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:00 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Vineri

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:30 – Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei

16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii

Sâmbătă

07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia

09:00 – Sf. Liturghie

16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia

18:00 – Acatistul Învierii

În Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți (parastase).

