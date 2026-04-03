Patriarhia Româna, prin Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a anunțat vineri programul slujbelor care vor fi oficiate în sfântul lăcaș în Săptămâna Pătimirilor și Săptămâna Luminată.
Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas.
Programul slujbelor este următorul:
Duminica Floriilor
7:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sf. Liturghie
17:00 – Denie
Sfânta și Marea Luni
7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii
10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite
17:00 – Denie
Sfânta și Marea Marți
7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii
10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite
17:00 – Denie
Sfânta și Marea Miercuri
7:00 – Ceasurile și citiri din Sfintele Evanghelii
10:00 – Liturghia Darurilor înainte sfințite
17:00 – Denie
Sfânta și Marea Joi
7:00 – Ceasurile
9:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia
17:00 – Denia celor 12 Sf. Evanghelii
Sfânta și Marea Vineri
7:00 – Ceasurile Împărătești
9:00 – Vecernia scoaterii Sf. Epitaf
17:00 – Denia Prohodului Domnului și procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Patriarhale
Sfânta și Marea Sâmbătă
8:00 – Ceasurile
10:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia
13:30 – 19:30 Catedrala Patriarhală va fi închisă
23:30 – Canonul Sâmbetei celei Mari
Duminica Învierii (Sf. Paști)
00:00 – Utrenia Învierii și Sf. Liturghie
12:00 – A doua Înviere
Luni
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Marți
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Miercuri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Joi
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Vineri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Sâmbătă
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia
18:00 – Acatistul Învierii
În Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți (parastase).
Recomandarea autorului: Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România