Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă

27 feb. 2026, 09:53, Actualitate
Cea mai mare greșeală a românilor care țin post. Medicii vorbesc despre adevărate capcane alimentare care trebuie evitate în această perioadă
Sursă foto: colaj Envato

Dr. Anca Hâncu, medic generalist, nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, avertizează asupra faptului că în post multă lume nu mai mănâncă proteină animală, pe care – în schimb – o înlocuiește cu carbohidraţi.

”Greşeala majoră pe care o face multă lume în continuare, este că nu mai mănâncă nimic de origine animală, dar este foarte greu să înlocuieşti proteina. Şi proteina aduce saţietate. Şi atunci exclud alimentele de origine animală, exclud proteinele de bună calitate şi aduc în loc, de cele mai multe ori carbohidrat, pentru că nu ştiu să-şi aducă proteinele. Există proteine de origine vegetală, le găsim în leguminoase, le găsim în soia, în seminţele de chia, seminţele de cânepă, le gâsim şi în cereale, dar în cantitate mai mică, trebuie combinate şi oleaginoase şi cereale şi leguminoase. Este mult mai greu, mai mâncăm şi tofu, deşi unora nu le place şi atunci poate preferă să mănânce ca tofu pâine şi să mănânce dulciuri, că sunt foarte multe dulciuri de post”, a explicat Anca Hâncu, la Medika TV.

Medicul specialist mai atrage atenţia și că dulciurile de post pot îngrăşa.

”Este dulce şi în exces, că până la urmă şi o pâine cu gem este de post, dar dacă mănânci numai pâine cu gem, în primul rând că nu îţi aduci suficientă proteină, nu te saturi şi produci dezechilibre metabolice”, a declarat ea.

Alimentele procesate sunt cele mai nesănătoase

Întrebată ce alte capcane sunt în post, Anca Hâncu a explicat că alimentele procesate sunt nesănătoase.

„Sunt multe produse ultraprocesate, destinate în mod special postului. Vă uitaţi şi vedeţi acolo foarte mulţi aditivi. Acelea trebuie evitate. Exact ce spuneam, acele paste în care se spune că seamănă cu un pateu de fapt, dar nu este pateu, este ceva vegetal, dar este ceva plin de extrase din derivate, din diverse alimente, pudre, în aşa fel încât să dea iluzia unui aliment. Ar trebui să fim atenţi să ne luăm cantitatea de proteine din sursele vegetale. Pe de altă parte, mai avem nevoie de fier”, a afirmat Anca Hâncu.

Credincioşii ordodocşi au intrat, de luni, 23 februarie, în Postul Paştelui, care ţine până în 11 aprilie.

Postul Paștelui în 2026. Când începe

Sursa FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

